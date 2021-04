Ces New-Yorkais ont adopté un bébé abandonné dans le métro

Le 28 avril 2000, alors qu’il prenait le métro new-yorkais pour aller souper chez son petit ami, Danny Stewart a vu ce qu’il pensait être une « poupée » déposée contre le mur. Avant de découvrir que les jambes de la poupée bougeaient et qu’il s’agissait d’un véritable bébé!

Le début d’une incroyable histoire pour Danny Stewart et Pete Mercurio, son petit ami depuis trois ans. « Son cordon ombilical était encore partiellement intact, je pouvais donc dire que c’était un nouveau-né. Je me suis dit qu’il avait peut-être un jour ou deux », se souvient Danny pour la BBC.

Pour ne pas blesser l’enfant, Danny s’est précipité dans la cabine téléphonique la plus proche pour appeler les secours, avant de joindre son petit ami Pete. Ce dernier est d’ailleurs arrivé au moment où la police emmenait le bébé à l’hôpital.

« Je me suis senti connecté »

Alors que Danny et Pete reprenaient une vie normale, le premier nommé a été convoqué pour une audience avec l’administration des services de l’enfance. Là, le juge lui demande de raconter son histoire, avant de lui proposer de but en blanc s’il « était intéressé par l’adoption de l’enfant ».

Surpris, Danny acquiesça. Et neuf mois plus tard, le bébé qu’il avait croisé dans le métro était devenu son fils! « Je n’avais jamais pensé adopter. Mais en même temps, je ne pouvais pas arrêter d’y penser. Je me suis senti connecté. Je ressentais que c’était un cadeau, et comment peut-on dire non à un cadeau? », se demande Danny.

Aujourd’hui, Kevin, c’est le nom que lui ont donné Danny et Pete, a 20 ans. Il étudie les mathématiques et l’informatique à l’université. « Je n’arrive pas à m’imaginer ma vie autrement », se réjouit Danny, qui a désormais 55 ans. « Ma vie s’est vraiment enrichie. Kevin a changé ma vision du monde ». « Je ne savais pas qu’on pouvait aimer autant avant que mon fils entre dans ma vie », conclut Pete.