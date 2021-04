Pourquoi le froid et la neige sont-ils de retour ?

Malgré les dernières journées ensoleillées, le printemps ne s’est pas encore installé. Après avoir enregistré des températures dépassant les 20 degrés la semaine dernière, le thermomètre affiche désormais des maxima allant de… 0 à 6 degrés. Comment expliquer ce grand écart ?

Les vacances de printemps débutent avec un ciel qui fait grise mine. Tout au long de cette semaine, le temps sera variable et froid. L’IRM prévoit même des giboulées de pluie et de neige fondante ainsi que des chutes de neige par endroits !

Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus, annonce également l’Institut royal météorologique. Il fera très froid pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 0 à 6 degrés. Seule la journée de jeudi devrait être marquée par une petite accalmie.

Un contraste très marqué

Ces prévisions ont de quoi surprendre alors que le mercure est grimpé jusqu’à 22 degrés la semaine dernière. Comment expliquer ce grand écart météorologique ?

« Ces écarts-là sont les plus importants à deux moments de l’année: au printemps et à l’automne », explique le météorologue de l’IRM Corentin Fourneau, dans les colonnes de l’Avenir. « Le soleil commence à remonter, à chauffer le sol. Et on a de gros écarts de masses d’air avec le froid de l’hiver présent sur le nord et le début de l’été qui s’amorce dans le sud. On a donc des contrastes régulièrement mais cette fois-ci, c’est très marqué.»

L’air froid du pôle nord arrivé chez nous

Cette semaine, c’est un anticyclone situé au sud de l’Islande qui apporte l’air froid venu du pôle nord en Belgique. « Dans un anticyclone, il n’y a pas ou peu de vent », poursuit Corentin Fourneau. « Par contre, ces vents sont de plus en plus présents en s’éloignant du centre d’un anticyclone. Et ils se déplacent dans le sens des aiguilles d’une montre autour de lui. Donc cette fois-ci, ce sont des vents du nord qui nous arrivent. Ces vents ont d’abord été vers les îles britanniques puis sont redescendus vers nous.»

Si les conditions de cette semaine s’annoncent hivernales, elles devraient s’améliorer durant la seconde semaine des vacances. Le mercure remontra progressivement à partir du mardi 13 avril et pourrait atteindre les 15°C pour le dernier week-end des vacances.