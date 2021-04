Les photos chocs de Bernard Tapie et son épouse, victimes d’un violent cambriolage

Frappés, ligotés et cambriolés : l’homme d’affaires français Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit de samedi à dimanche par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison avant de prendre la fuite avec des bijoux. Ce lundi, la famille a dévoilé les photos du couple au visage tuméfié après ce violent home-jacking. Leur fils, Laurent Tapie, a également donné de leurs nouvelles.

Vers minuit et demi samedi, Bernard et Dominique Tapie ont été surpris dans leur sommeil dans leur demeure de Combs-la-Ville par quatre agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, avant de prendre la fuite avec deux montres et des bijoux.

Ils cherchaient « un trésor »

L’homme d’affaires de 78 ans, qui souffre d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, a notamment reçu un coup de matraque sur la tête.

Son épouse Dominique «a été tirée par les cheveux parce qu’il y avait un trésor qu’il fallait trouver… Bien entendu, il n’y avait pas de trésor, et la violence a été d’autant plus forte qu’ils ne trouvaient rien», a déclaré le maire LR de cette ville située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Paris, Guy Geoffroy.

Dominique Tapie, qui a reçu des coups au visage, est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d’où elle a donné l’alerte. Elle a été brièvement hospitalisée pour consultation.

Encore « sous le choc »

«Mon grand-père a refusé d’être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué», a témoigné dimanche son petit-fils, Rodolphe Tapie.

Ce lundi, Laurent Tapie, fils du couple, a donné de leurs nouvelles et dévoilé les images de leur visages tuméfiés. « Mes parents sont sous le choc, surtout ma mère. Mon père retient une chose : c’est qu’ils ont eu de la chance parce que ça aurait pu être encore pire », a-t-il raconté sur CNews.

« Ma mère est plus choquée parce qu’ils s’en sont davantage pris à elle », poursuit-il. « Après avoir assommé et attaché mon père, ils ont commencé à mettre la tête de ma mère sous des oreillers pendant très longtemps. Elle a cru qu’elle allait mourir. Je pense que c’était une manière, pour eux, de s’assurer qu’elle serait coopérative… Ensuite ils se sont occupés de la molester et l’ont emmenée dans toutes les pièces pour savoir où étaient l’argent, les bijoux, le coffre… Mais il n’y avait pas de coffre ! Elle est ressortie encore plus choquée de mon père ».

