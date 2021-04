Le pic de la troisième vague est-il derrière nous ? Voici ce qu’en pense Yves Van Laethem

Pour le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, il est probable que nous ayons passé le pic de la troisième vague.

Pour la première fois en trois semaines, la moyenne des nouvelles contaminations a légèrement diminué ce dimanche. Une bonne nouvelle qui signifie que la troisième vague ralentit et que le pic est probablement derrière nous.

« A côté des chiffres inquiétants qu’on connaît, 3.000 lits occupés et 800 lits de soins intensifs, on est en train de voir un ralentissement dans l’augmentation de la moyenne sur sept jours. On a l’impression qu’on a passé le pic, le jour avec le plus de cas, le lundi 22 mars. Donc on devrait, si tout va bien dans les semaines qui viennent, avoir une diminution des hospitalisations et des lits de soins intensifs qui sont les points qu’on attend avec le plus d’impatience », a indiqué le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem sur RTL ce samedi soir.

La question d’AstraZeneca

Yves Van Laethem a ensuite été interrogé sur la (nouvelle) suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays européens pour certaines catégories d’âge à cause de « thromboses atypiques ». « Elles sont atypiques car elles se passent à des endroits ou où il y a rarement des thromboses, comme dans le ventre ou le cerveau. Le tout est maintenant de voir exactement le lien qu’il y a par rapport à la vaccination. Il faut encore des investigations supplémentaires », a-t-il assuré.

Des investigations sont justement en cours en Belgique. La Task Force vaccination devrait d’ailleurs recevoir le rapport définitif du Conseil supérieur de la Santé mardi.