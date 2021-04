Vladimir Poutine élu Russe le plus sexy

D’après un nouveau sondage, les Russes estiment que leur président est l’homme le plus sexy du pays.

Qui est le Russe le plus sexy? Vladimir Poutine, à en croire une étude réalisée par le site SuperJob. Pour arriver à cette conclusion, le site a interrogé 2.000 Russes (1.000 hommes et 1.000 femmes). Et le président russe est donc arrivé en première position avec 18 % des hommes et 17 % des femmes qui le considèrent comme l’« homme le plus séduisant de Russie ».

À noter que 19% des répondants hommes ont jugé qu’ils étaient eux-mêmes l’homme le plus sexy de Russie. 18% des femmes ont, elles, déclaré qu’il n’y avait pas un seul homme sexy dans leur pays. Derrière le président russe, on retrouve surtout des acteurs comme Dmitry Nagiyev, Danila Kozlovsky ou encore Konstantin Khabensky.

Ce sondage a été publié quelques jours après que les députés russes ont adopté une loi donnant à Vladimir Poutine le droit de se présenter pour deux nouveaux mandats, soit potentiellement jusqu’en 2036.

Il devrait également conforter le président russe dans sa communication. À 68 ans, Vladimir Poutine n’hésite en effet pas à s’afficher régulièrement torse nu ou dans des situations censées appuyer sa « virilité ».