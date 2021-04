Jean-Baptiste Guégan accusé d’avoir frappé son voisin à Tournai

Selon une plainte déposée à la police tournaisienne, le chanteur Jean-Baptiste Guégan aurait frappé son voisin en mars dernier.

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocale de Johnny Hallyday, est dans la tourmente. Selon les informations de Nord Eclair, celui qui a élu domicile à Tournai aurait frappé son voisin le 15 mars dernier vers 23h30. Ce dernier aurait débarqué quelques instants plus tôt pour se plaindre de la musique qui allait trop fort.

« Le chanteur, visiblement éméché, n’a pas cherché à comprendre. Il a frappé son voisin à plusieurs reprises dans le visage avant de lui donner un coup de pied qui enverra sa victime dans les escaliers », écrivent nos confrères de Nord Eclair.

Une plainte aurait été déposée contre M. Guégan pour coups et blessures volontaires. Une information confirmée par sa compagne, qui assure cependant « ne pas avoir connaissance de ces faits ». « Oui, nous avons reçu une convocation. Jean-Baptiste se rendra à la police fin avril. Il n’y a aucun problème. Nous sommes dans le flou le plus complet. C’est une histoire folle, on ne comprend pas, on veut des explications. Nous avons tenté de joindre la police de Tournai, mais les personnes étaient en vacances », a-t-elle assuré.