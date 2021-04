« Framing Britney Spears », voici ce qu’on a pensé du documentaire sur la mise sous tutelle de la chanteuse

Connaissez-vous le mouvement ‘Free Britney’? C’est le point de départ de ce docu: la tutelle dont la chanteuse de ‘Baby One More Time’ fait l’objet depuis 2007.

Après s’être rasé la tête devant une horde de paparazzis, Britney a en effet perdu le contrôle sur son argent, et sur un paquet d’autres décisions laissées entre les mains de son père… avec qui elle ne s’est jamais entendue! OK, le sujet est un peu racoleur.

Et oui, le point de vue très orienté des journalistes du New York Times n’est jamais vraiment contredit. Mais le simple fait de replonger dans cette histoire sous l’angle de la bienveillance plutôt que de la moquerie vaut le détour… et fait froid dans le dos, quand on entend les vacheries que nous trouvions banales il y a à peine 15 ans.

3/5