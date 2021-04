Pourquoi le film « Moxie » cartonne-t-il autant sur les réseaux sociaux ?

C’est un succès sur les réseaux sociaux et pour cause ! Entre sexisme et culture du viol, le film « Moxie » traite de sujets au coeur de l’actualité. Si les critiques n’ont pas été tendres, les internautes, eux, ont adoré et n’hésitent pas à le faire savoir sur les plateformes. Certaines scènes affichent près de 14 millions de vues sur TikTok et qu’une trend a même été lancée.

Sur TikTok, le hashtag « Moxie » affiche plus de 144,3 millions de vues. Des chiffres importants qui témoignent de l’énorme succès du film, disponible sur Netflix. Rien d’étonnant puisque le teen movie traite de sujets d’actualité qui ont fait la Une de la presse aussi bien américaine qu’internationale.

Une histoire liée à l’actualité

Le film raconte la vie de Vivian, une jeune adolescente timide, réservée et sérieuse qui ne fait jamais de vagues. Dans son lycée, les garçons, et spécialement l’équipe de football, ne cessent de harceler les filles jusqu’à établir un classement sexiste. Un quotidien toxique accepté par les filles face à l’absence de sanctions à l’égard des garçons.

Tout change lorsqu’une nouvelle fait son apparition dans la classe de Vivian. Lucy n’hésite pas à dénoncer ces comportements, en vain. Face à cette injustice, Vivian trouve alors le courage de créer le fanzine « Moxie », inspiré des fanzines féministes que sa propre mère avait créés lorsqu’elle était au lycée. Un titre approprié puisqu’il symbolise en anglais une personne remplie d’énergie, de courage et de détermination.

Dans son magazine, elle y critique de façon anonyme la politique de son lycée et dénonce le règlement sexiste sont les filles sont victimes. Cette ode au féminisme lance un véritable mouvement de sororité jusqu’à bousculer l’ordre établi entre les filles et les garçons du lycée.

Des scènes poignantes

Le film a séduit la nouvelle génération grâce à un traitement adapté et une représentation diversifiée au sein du casting. « Moxie » a su s’appuyer sur des noms bien connus des jeunes spectateurs comme Patrick Schwarzenegger, le fils de « Terminator », Josephine Langford, la star de la saga « After », ou encore Hadley Robinson (« Utopia »), qui tient le rôle principal.

Pourtant, ce sont bien certaines scènes qui ont marqué le jeune public, encore touché par les nombreux témoignages de harcèlement sexuel qui éclatent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, une scène en particulier a remporté un franc succès en récoltant plus de 14 millions de vues.

On y voit l’actrice Josephine Langford dévoiler son viol par son petit ami et capitaine de l’équipe de foot, suivi de son cri soutenu par l’assemblée de lycéennes et lycéens autour d’elle. D’autres scènes affichent elles aussi le million de vues sans compter les centaines de milliers de « J’aime ». Des scènes qui témoignent de la réalité des jeunes filles même au lycée, où des règles sexistes et injustes stigmatisent encore trop souvent les tenues des femmes au lieu de s’attaquer à l’attitude des garçons.

Le succès du film a même atteint Twitter. Certaines internautes confient vouloir regarder ce film sur Netflix après avoir vu le buzz sur TikTok quand d’autres le recommandent chaudement

Hier soir j'ai regardé Moxie, le teen movie féministe sur Netflix. J'en ai pleuré tellement la cause me tient à. Coeur. J'aurai préfèré ce genre de teen movie quand j'étais au lycée.

Bref je vous conseillé de le regarder — AMANEKII (@Amanekii) April 2, 2021

Une trend sur TikTok

A l’image du film, un élan solidaire a été lancé sur TikTok, plateforme bien connue pour soutenir des mouvements engagés comme ce fut le cas pour la tendance des « 97% », des victimes de viol et de harcèlement sexuel. Plusieurs internautes se sont filmés arborant des coeurs et des étoiles sur leurs mains avec en fond la musique « Rebel Girl » de Bikini Kill. Un clin d’oeil à l’une des plus importantes scènes du film. Cette trend vise à afficher son soutien avec le hashtag « MoxieGirlsFightBack », également utilisé dans le film, qui a déjà recueilli plus de 15,3 millions de vues sur TikTok.