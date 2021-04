Hospitalisée à cause de la Covid à 14 ans, Marie-Charlotte témoigne: «Ne rigolez pas de ce virus»

Une adolescente hospitalisée à cause du coronavirus a tenu à mettre en garde ceux qui se fichent du virus.

Marie-Charlotte est une adolescente de 14 ans. Le 14 mars dernier, elle a appris qu’elle était positive au coronavirus. Une surprise pour celle qui respectait bien les règles sanitaires. « J’avais été testée avec ma maman qui a appris le même jour qu’elle était positive également. Deux jours plus tard, c’est mon beau-père et mon frère qui ont appris la même nouvelle. Je pense que cela venait de la classe de mon frère qui a été fermée », explique-t-elle.

Le début des difficultés pour Marie-Charlotte qui a vu son état se dégrader de jour en jour, au point d’être hospitalisée en urgence après avoir été consultée par son médecin. Sur place, on lui annonce que sa saturation en oxygène n’est pas bonne. « J’ai eu peur, très peur… Heureusement, les infirmières étaient vraiment très gentilles. Elles me redonnaient le moral », indique Marie-Charlotte qui sera finalement hospitalisée pendant sept jours.

« Pensez aux autres »

Aujourd’hui, plus de trois semaines après avoir ressenti les premiers symptômes, l’adolescente commence seulement à se remettre de la malade. Raison pour laquelle elle veut sensibiliser les plus jeunes qui ne se sentiraient pas concernés par le coronavirus. « Ma mamy avait été déjà hospitalisée en octobre pour cela alors qu’elle a 71 ans et qu’elle est diabétique. On avait déjà beaucoup stressé. Je crois que, quand on ne l’a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Je voudrais donc faire passer un message : pensez aux autres si vous vous moquez d’attraper vous le coronavirus. Je suis, en tout cas, l’exemple que, même jeune, cela peut dégénérer », assure-t-elle.

Avant de conclure: « Même si tout le monde en a marre, il faut tout faire pour éviter à un maximum de personnes d’être contaminées. C’est vraiment une saloperie. Là cela fait plus de trois semaines que j’ai eu les premiers symptômes et je suis loin d’être dans mon état normal ».