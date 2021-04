Candice (Koh-Lanta) revient sur son élimination: « J’aurais été incapable de faire ça »

Ce vendredi, les téléspectateurs de Koh-Lanta ont assisté à un nouvel épisode plein de rebondissements au cours duquel la jeune Candice a été éliminée. Après avoir été trahie par ses coéquipiers, notamment par Maxine et Laure qui savaient qu’elle avait un collier d’immunité, l’instructrice de survie est revenue sur son élimination pour le site purepeople.

« Forcément, je suis un petit peu déçue », lance d’emblée Candice qui ne s’attendait pas à être éliminée. « Je suis sortie avec un gros sentiment d’inachevé. Et puis je suis aussi déçue de la stratégie dont j’ai été victime. Surtout de ne pas avoir eu confiance en mes intuitions. C’était trop beau pour être vrai… C’était un gros dilemme (de ne pas jouer son collier d’immunité, ndlr). Et puis c’est dans mon caractère aussi : je suis quelqu’un de très gentil, j’ai toujours foi en l’être humain. Donc j’avais envie de leur faire confiance. C’est le jeu… », poursuit-elle.

Candice est également revenue sur les raisons qui l’ont empêchée de bien s’intégrer dans l’équipe rouge. « Avec les garçons, il y a eu des petites tensions dès le début. Avec les filles, ça allait bien mais quand Marie est partie on était un trio avec Maxine et Laure. Et les trios c’est toujours compliqué, c’est comme ça. Mais c’était assez pesant à vivre. J’ai essayé de donner mon maximum à tout le monde. Je suis entière et honnête, je n’ai jamais rien fait de mal », indique l’instructrice de survie.

Maxine se défend

Maxime et Laure, justement, sont les principales responsables de son éviction. « Ça fait partie de Koh-Lanta, qui reste un jeu. Et qui dit jeu dit stratégie. Après, il y a forcément différents types de stratégies. Ça reste très subjectif, chacun en a sa propre vision. Pour moi, on peut faire de la stratégie sans avoir à mentir et trahir les gens. C’est un peu loin de mes valeurs, j’aurais été incapable de faire ça. Mais je respecte cette stratégie, ce n’est pas la première fois que cela arrive dans l’émission. Je suis juste déçue que ça tombe sur moi, et j’aurais été déçue aussi si c’était arrivé à quelqu’un d’autre car je ne cautionne pas cette manière de faire. Encore une fois, c’est le jeu ! », conclut-elle.

Interrogée par Télé Star, Maxine a, elle, assuré ne pas regretter sa trahison. « Candice était souvent isolée. Elle avait beaucoup de connaissances de survie car c’est son métier mais elle était maladroite dans sa manière de nous les transmettre. Je n’avais pas spécialement d’affinités avec elle d’ailleurs. J’ai été surprise qu’elle tombe aussi facilement dans le panneau. Je n’ai aucun regret d’avoir piégé Candice. Et elle n’aurait pas dû nous parler de ce collier. On n’était pas assez proches », explique-t-elle, avant de rappeler que c’était une « décision collective » d’éliminer Candice.