Danser comme un pharaon avec le jeu VR du groupe K3 : on a testé pour vous !

Après de longs mois passés à faire des promenades et des visites de musées, les enfants ont envie d’autre chose. Dans pas longtemps, vous aurez l’occasion d’aller admirer les pyramides d’Égypte avec vos enfants… ou tout au moins leurs versions virtuelles! Et ce en compagnie de Klaasje, Hanne et Marthe du groupe flamand K3. Studio 100 et The Park ont en effet uni leurs forces pour développer un jeu de réalité virtuelle basé sur leur nouveau film «Dans van de Farao» (NDLR danse du pharaon). Nous avons eu le privilège d’accompagner le groupe K3 pendant leur voyage vers l’Égypte ancienne.

The Park signe une primeur avec ce jeu K3. C’est en effet la première fois qu’un film belge prend vie sous la forme d’un jeu VR. The Park s’adresse aussi pour la première fois à un groupe cible plus jeune, à partir de 7 ans. Les enfants peuvent ainsi découvrir la réalité virtuelle avec leur famille ou leurs copains dans une histoire adaptée à leur univers.

Jusqu’à présent, les jeux VR ne convenaient généralement qu’à partir de 13 ans. Et ce tant en raison de leur thème – souvent des shooter games (jeux de tir) – que de leur équipement plutôt lourd. Le jeu K3 est lui plus court, son matériel est plus léger et ses énigmes ont été conçues pour les enfants. «Un bon concept», selon l’expert en VR Carl Boel de la haute école flamande des sciences appliquées Thomas More. «La réalité virtuelle offre pas mal d’avantages éducatifs. C’est une expérience très visuelle, dès lors vous pouvez présenter de façon simplifiée des concepts difficiles à comprendre. Dans la VR, vous pouvez aussi essayer et vous tromper à l’infini, sans grandes conséquences, ce qui est bien pour développer la confiance en soi.»

Faire un câlin aux K3

Non seulement le décor du film est réaliste, mais les filles du groupe K3 chantent et dansent aussi joyeusement avec vous. Vous pouvez même leur faire un câlin, sans attraper le coronavirus! «Hanne, Marthe et Klaasje ont collaboré à des enregistrements spéciaux dans un studio 3D volumétrique», précise Philippe De Schutter, CEO de The Park. «Elles ont dès lors l’air d’être réellement présentes dans le jeu.»

Dès que vous chaussez les lunettes de réalité virtuelle, vous vous retrouvez en tant qu’explorateur dans le décor du film des K3. Vous pouvez vous promener librement avec les autres joueurs dans l’Égypte ancienne. Le but est de libérer les K3 d’une pyramide. En cerise sur le gâteau, vous pouvez, tout en chantant et dansant avec Hanne, Marthe et Klaasje, profiter de la vue impressionnante au sommet de la pyramide.

Un jeu d’enfant?

Croyez-nous, K3 ce n’est pas seulement pour les enfants! La magie de la réalité virtuelle opère tant sur les jeunes que sur les plus âgés. Dès que nous avons chaussé les lunettes de VR, nous avons été catapultés dans un monde détaillé d’hiéroglyphes, de pyramides et de lave en fusion. Nous avons oublié que nous n’étions en réalité pas en Égypte, mais sur un tapis de jeu quelque part à Anvers. Nous avons résolu des énigmes en jubilant, nous avons tambouriné à cœur joie et nous nous sommes penchés pour éviter d’être touchés par des projectiles volants. Et quand les filles de K3 ont fait leur apparition, nous sommes même restés un moment sans voix. Les parents qui n’ont pas envie de jouer peuvent suivre les avatars de leurs enfants sur un écran.

En fonction de la situation sanitaire, The Park devrait rouvrir ses portes le 1er mai. Le jeu dure 25 minutes et est disponible sur tous les sites de The Park (Anvers, Gand, Hasselt, Bruxelles, Courtrai, Eindhoven et Breda). Vous pouvez réserver vos entrées via www.theparkplayground.com.

Janne Vandevelde