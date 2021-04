Babytwins : On a testé pour vous le spa pour bébés

Depuis quelques années, les spas pour bébé ont le vent en poupe en Belgique! Il faut dire que leurs bienfaits sont nombreux: cela peut aller de la simple détente au remède naturel et efficace contre les coliques de vos petits bouts. On a testé pour vous, avec un grand bébé de 18 mois, le spa Babytwins situé à Bruxelles. Et une chose est sûre: on y retournera!

Quand j’ai pris rendez-vous avec Gislaine de Babytwins, je me posais beaucoup de questions. Mon fils, Eylan, est âgé de 18 mois. Et à cet âge-là, on ne se laisse pas facilement approcher par un étranger. J’étais toutefois un peu rassurée puisqu’il suit tous les vendredis des cours de bébé nageur.

Dès notre arrivée, Gislaine me met en confiance. Elle m’explique qu’elle va devoir y aller étape par étape avec mon fils. Elle nous installe dans la salle de jeu et entre en interaction avec lui. En parallèle, elle m’explique comment la séance va se dérouler, tout en insistant bien qu’elle va au rythme de l’enfant et en fonction de ses envies. Une fois Eylan en confiance, nous nous sommes tous les trois dirigés dans le petit cocon de Babytwins. Une petite salle parfumée et tamisée qui me donne tout de suite envie de me faire masser… Mais je me reprends très vite, ce n’est pas de moi dont il est question… À mon grand regret!

La séance commence par un massage à l’huile d’amande douce. Gislaine me montre les différents mouvements sur une poupée pendant que je les reproduis sur mon fils. Eylan a l’habitude de se faire masser, il se laisse faire tout en regardant Gislaine, intrigué.

Vient ensuite le moment du bain à bulles. Bonne nouvelle pour la peau de mon petit bout: l’eau n’est pas chlorée! Elle est changée à chaque séance et la baignoire est soigneusement désinfectée. Gislaine arrive avec une grande bassine remplie de jouets. Elle tente de rassurer mon fils, qui n’avait pas du tout envie de se jeter à l’eau. Elle finit par me laisser seule avec lui. Je tente de le mettre dans le bain et de le faire jouer avec les bulles. La négociation est difficile mais il finit par se laisser faire et à y trouver un intérêt. Pendant qu’Eylan joue dans le bain, les bulles massent son petit corps. En temps normal, le bébé est entouré d’une bouée, ce qui lui permet de patauger tout en profitant de l’apesanteur. Mais pour sa première expérience, nous avons préféré laisser Eylan s’amuser sans bouée.

Après une petite demi-heure de jacuzzi, l’heure est à l’hydratation de la peau. Gislaine travaille avec Bee Nature, une marque belge bio et naturelle. Eylan est apaisé et profite pleinement, dans mes bras, du massage de Gislaine. Il est à deux doigts de s’endormir. Il est heureux. Et qui dit bébé heureux, dit maman heureuse! À notre retour, il fait une très longue sieste. Le bonheur!!

Les bienfaits du spa

Les bienfaits du spa sur les bébés sont nombreux. Les massages que procure le bain travaillent sur la digestion, la respiration, la circulation, la relaxation et le sommeil. Ils aident notamment à lutter contre les coliques et les reflux. Par ailleurs, les bains à bulles favorisent le développement moteur et la confiance du bébé. Sans oublier les moments privilégiés que vous passerez avec votre enfant durant cette grosse heure. Bref, le spa pour bébé n’a que du positif!





Babytwins

Gislaine Silva est d’origine brésilienne et vit en Belgique depuis 1999. Après avoir suivi une formation de directrice de maison d’enfants, elle décide d’ouvrir en 2018 le «Babytwins» à Ganshoren. Elle ouvre également un deuxième lieu à Fontaine-L’évêque. En plus du spa, on y trouve diverses activités pour les enfants âgés de 0 à 7 ans: gymnastique, massage bébé, éveil musical et expériences sensorielles. Une séance de spa revient à 58 €. Mais il existe différentes formules d’abonnement et des promotions.

Infos et réservation: www.crechebabytwins.be