Sept activités de jardinage à faire avec ses enfants

Les beaux jours arrivent enfin et avec eux l’envie de redonner vie à votre jardin ! Pourquoi ne pas mettre vos enfants à contribution ? Cela leur inculquera l’amour de la nature et le respect de l’environnement. C’est aussi un bon moment à passer en famille, loin des écrans.

Arroser les plantes

Lorsque les températures commencent à grimper, il devient nécessaire d’arroser votre jardin régulièrement. Les enfants adoreront vous donner un coup de main. Quoi de plus simple ? Un arrosoir et c’est parti ! Si vous en avez l’occasion, placez un récepteur d’eau de pluie dans votre jardin, cela incitera vos enfants à ne pas gaspiller l’eau.

Enlever les mauvaises herbes

C’est une activité souvent considérée comme rébarbative pour les adultes mais les enfants seront sans doute ravis de vous aider ! Arracher les mauvaises herbes, c’est un bon moyen de se défouler. Avec les plus grands, vous pouvez passer à l’étape supérieure du désherbage, en leur apprenant à manipuler des outils.

Semer des graines

Elaborez un potager avec vos enfants. Décidez ensemble des légumes que vous allez planter. Trouvez un kit de jardinage robuste et adapté à leur âge et apprenez leur à semer. Pourquoi ne pas également planter des fleurs avec eux ? Vous pouvez laisser une partie de votre jardin en friche pour faire pousser des fleurs sauvages. C’est joli et ça attire les abeilles et les papillons ! Vous n’avez pas de jardin ? Pas de panique, vous pouvez aussi créer votre potager ou mini-jardin sur votre balcon.

Créer des marqueurs de potager

Pour apprendre à vos enfants à reconnaître les légumes, vous pouvez créer des marqueurs de potager. Cela leur permettra de mieux identifier les fruits et légumes que vous avez plantés. Vous pouvez par exemple peindre des galets ramassés au préalable ou bien des spatules en bois qu’il ne restera plus qu’à enfoncer dans la terre. N’hésitez pas à tester les connaissances de vos enfants en enlevant les spatules.

Cueillir les légumes

Les enfants seront ravis de pouvoir cueillir les légumes après les avoir regardés pousser. Ils auront peut-être aussi davantage envie de les manger ! Pourquoi ne pas carrément confectionner un mini jardin-potager pour votre enfant ? Il sera alors lui-même responsable de ses légumes et de tout ce qu’il y fait pousser. Si vous avez des arbres fruitiers, la cueillette sera aussi un grand moment de plaisir pour vos bambins !

Fabriquer une mangeoire

Confectionnez avec une brique de jus de fruits ou avec une boîte à œufs une mangeoire à oiseaux pour pouvoir les observer dans votre jardin. En été, les oiseaux cherchent eux-mêmes les vers et les insectes dont ils ont besoin. Mais vous pouvez les aider en mettant dans votre jardin des plantes qui attirent les insectes. En arrosant votre pelouse, vous attirez des vers de terre.

Ramasser les feuilles

Des gants, des bottes, et c’est parti ! En automne, ramasser les feuilles mortes peut vite devenir un jeu pour les enfants. C’est à celui qui en récoltera le plus ! On peut garder les plus belles pour réaliser des bricolages ou des dessins avec leurs empreintes. Les enfants peuvent aussi vous aider à réaliser un paillage végétal avec les feuilles qui protégeront vos plantes contre le froid et le gel.

Ph. Unsplash