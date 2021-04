Pépita en colère après les accusations de racisme visant l’émission « Pyramide »

L’ancienne animatrice de l’émission a tenu à défendre ses anciens collègues accusés de racisme.

Ce sont de petites séquences qui font beaucoup parler d’elles. Mardi soir, plusieurs séquences polémiques issues du jeu « Pyramide » sur France 2 ont été ressorties dans l’émission « Canap 95 » présentée par Etienne Carbonnier. Sur les images, on pouvait notamment voir l’animatrice Pépita être victime de commentaires sexistes et racistes proférés par Patrice Laffont et son équipe.

Alors que la polémique enflait depuis quelques jours, Pépita a décidé de prendre la parole ce 1er avril pour défendre ses anciens collègues. « C’est un montage de petites séquences. Et il est très bien fait, si on veut jouer sur le sexisme et le racisme, mais la réalité n’était pas du tout celle-là », indique-t-elle au Parisien.

« Je suis enragée »

Des propos qu’elle confirmera par la suite sur le plateau de « Touche pas à mon Poste ». « C’est un montage, ce ne sont pas des images complètes. Je ne le tolérerai jamais, je suis enragée, que l’on puisse accuser Patrice Laffont et Laurent Broomhead de racisme ou de misogynie. Ces gens-là m’ont protégée, ils m’ont poussée pour que j’aille plus loin dans mes délires. Je ne supporte pas qu’on salisse cette émission car j’ai passé des moments merveilleux avec eux », explique-t-elle.

Avant d’aller encore plus loin. « S’il y a un endroit où je n’ai jamais vécu le manque de respect, la misogynie ou le racisme, c’est sur le plateau de ‘Pyramide’. Les personnes qui m’ont humiliée, ce sont celles de ‘Canap 95′. Pas eux. Je suis très en colère et très déçue. Les conséquences sont extrêmement violentes, pour moi, comme pour mes proches. Ils m’ont manqué de respect. Ils ont voulu faire le buzz, c’est tout », conclut-elle.