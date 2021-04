La remplaçante de Julia Vignali à la présentation du « Meilleur Pâtissier » est connue

Les gourmands connaissent désormais le nom de la nouvelle présentatrice de l’émission « Le Meilleur Pâtissier ».

Le 24 mars dernier, Julia Vignali annonçait qu’elle arrêtait de présenter l’émission « Le Meilleur Pâtissier » diffusée sur M6. « J’ai décidé d’arrêter l’animation du ’Meilleur pâtissier’ et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à cœur », avait déclaré celle qui veut désormais se consacrer à la production télévisée et cinématographique.

Ce 1er avril, soit un peu plus d’une semaine plus tard, Le Parisien a dévoilé le nom de celle qui travaillera aux côtés de Mercotte et Cyril Lignac pour les prochaines saisons de l’émission. Il s’agit de Marie Portolano, 35 ans, et actuellement au centre de l’actualité pour avoir réalisé le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ».

« Félicitations Marie Portolano tu vas te régaler », a commenté Julia Vignali sur Twitter. « Merci Julia, j’espère être à ta hauteur !!! Tu me diras comment faire pour ne pas prendre 50 kilos… Grosses bises et bonne chance pour tes nouveaux projets. A bientôt », a réagi sa successeur.