Les soins intensifs débordés par les cas de Covid-19

Depuis plusieurs semaines, les indicateurs de la crise sanitaire sont tous au rouge. Un chiffre en particulier inquiète les autorités et les font prendre des mesures drastiques, et c’est celui du nombre de lits occupés en soins intensifs. Sur le terrain, le personnel soignant n’en peut plus.

A l’heure d’écrire ces lignes, ce sont quelque 755 patients Covid qui remplissent les lits en soins intensifs, d’après les chiffres communiqués quotidiennement par Sciensano. Ce chiffre n’a plus été aussi élevé depuis le mois de décembre, et inquiète beaucoup le personnel soignant sur le terrain. « Il s’agit d’éponger avec le robinet », raconte une infirmière en soins intensifs à VTM News.

« Notre situation est très similaire à celle de nos collègues de Gand et d’autres hôpitaux. Nous avons dû transférer 17 personnes dans d’autres hôpitaux parce que nous sommes complets. Tous les lits d’hôpitaux sont occupés, y compris à l’hôpital pour enfants », explique M. Noppen, directeur de l’UZ Brussel.

Des pics bientôt prévus

Il précise: « Nous prévoyons un pic entre le 15 et le 19 avril, d’ici là nous verrons une augmentation du nombre d’admissions. Ça va encore être deux semaines difficiles. Avant même que le gouvernement ne le demande, nous sommes donc déjà passés à la phase 2A, ce qui signifie une extension substantielle de l’unité de soins intensifs et de soins infirmiers Covid. C’est-à-dire que nous avons moins de place pour les pathologies non-Covid qui se présentent très fréquemment. »

« Cela signifie que nous allons devoir reporter à nouveau les soins non urgents. Il s’agit d’interventions qui peuvent attendre médicalement : prothèses, hernies inguinales et interventions moins graves qui nécessitent également des soins postopératoires et surtout du personnel », poursuit le médecin.

Des rassemblements évitables

Une infirmière explique en outre que les récents rassemblements dans les parcs et autres lieux publics sont un véritable crève-coeur pour l’ensemble de la profession: « Vous voyez des groupes de dix, huit, à l’extérieur, tous heureux ensemble et sans masques. Cela nous met en colère, de voir de telles choses. Et nous sommes là à essayer de remplir un tonneau percé. Le plus dur, c’est de voir les gens qui doivent passer par des soins intensifs, des jeunes, même des trentenaires. Puis on se dit : merde, qu’est-ce qui se passe ici ? C’est grave, c’est dramatique. »

« Depuis un jour ou deux, nous voyons que la courbe fait un bond vers le haut et cela nous rappelle les deuxième et première vagues. C’est assez alarmant. Hier, nous avons eu une journée très difficile parce que nous sommes juste complets. Nous ne pouvons pas mettre les gens dans les couloirs », conclut M. Noppen.