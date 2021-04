Le membre de la famille royale visé par les accusations de racisme identifié

Depuis plusieurs semaines et l’interview fracassante de Meghan Markle et le prince Harry, tout le monde se demande qui le couple visait au moment de dire qu’une forme de racisme existait au sein de la famille royale britannique. Colin Campbell a fini par répondre à la question que l’on se pose tous.

Une aristocrat du nom de Colin Campbell, ancienne épouse du 11e duc d’Argyll, a répondu à la question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines. Cette femme de 71 ans a affirmé que les accusations de racisme au sein de la famille royale, proférées par Meghan et Harry, visent la princesse Anne.

En effet, celle-ci aurait soulevé des doutes quant à la capacité d’adaptation de Meghan Markle dans la couronne britannique. Elle aurait affirmé: « Elle n’est pas bonne pour nous, elle n’est pas bonne pour le pays, elle n’est pas faite pour ce travail. Anne en a éprouvé de la répulsion. Elle ne pouvait pas supporter le ‘moi je, moi je, moi je’ de Meghan. » Pour rappel, la princesse Anne n’est autre que la fille de la reine Elizabeth II.

Pas de réflexions racistes

Toutefois, l’aristocrate réfute le fait qu’il y a eu des réflexions racistes. « Il n’y avait aucune inquiétude concernant la couleur de Meghan. La princesse Anne craignait, à juste titre, que si le mariage avait lieu et qu’il y avait des enfants, il y aurait d’énormes problèmes. Non à cause de la couleur de peau de Meghan, mais à cause son incapacité à mesurer et à accepter les différences culturelles entre eux, ainsi que son incapacité à respecter l’institution dans laquelle elle allait se marier, et la famille dans laquelle elle entrerait », précise Colin Campbell.

C’est donc le couple de Sussex qui aurait déformé les propos de la princesse en leur donnant une connotation raciste: « Après cette histoire, Harry a décidé que toute évocation de culture serait en réalité une question de couleur. Nous sommes face à des gens qui décèlent un affront là où il n’y en a pas. »