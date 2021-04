Emprisonnée pour avoir posté en ligne une photo dénudée d’un homme avec qui elle avait fait l’amour

Une Anglaise était jugée ce jeudi pour avoir diffusé sur Instagram la photo d’un de ses partenaires sexuels.

Yasmin Walker, une Anglaise de 30 ans, a été condamnée à trois mois de prison, dont un mois et demi avec sursis, ce 1er avril pour avoir posté sur son compte Instagram une photo dénudée d’un homme avec qui elle avait fait l’amour. En commentaire de la photo, elle avait ajouté un message malveillant à propos du sexe de la victime ainsi que trois smileys qui rigolent. « Ce n’est pas ma faute si tu as une petite b*** et si tu es naze au lit », avait-elle également envoyé à sa victime qui lui avait demandé de retirer la photo.

Pour sa défense, Mme Walker, qui a déjà un casier judiciaire, a expliqué au juge avoir publié la photo par erreur car elle a une « mauvaise vue ». Un argument qui n’a donc pas été retenu par le juge qui a voulu faire passer le message que « du revenge porn signifie la prison ».

« Vous avez divulgué une photographie personnelle et très intime avec un commentaire sarcastique. Cette photo lui (à la victime, ndlr) a été envoyée alors qu’il était au cinéma et il vous a supplié de la retirer. Je suis d’avis que ce type de crime doit être dissuadé car il a un effet dévastateur sur les victimes, et la population doit se rendre compte qu’il s’agit d’un crime grave », a déclaré le juge.