Yves Coppieters en faveur d’un assouplissement des mesures après la « Boum »

Yves Coppieters a donné son avis sur la Boum ayant eu lieu au Bois de la Cambre.

Ce 2 avril, l’épidémiologiste Yves Coppieters était interviewé dans les colonnes de la Libre Belgique pour s’exprimer sur la fameuse « Boum » ayant eu lieu au Bois de la Cambre ce 1er avril. Selon lui, il y a peu de chances que cet événement se traduise en une hausse rapide des nouvelles contaminations.

« On ne peut pas s’attendre à un rebond après ce type d’événement à l’extérieur. Il y a eu plusieurs rassemblements tout au long de la crise : on n’a jamais fait de suivi des manifestants pour savoir s’il y avait des contaminations en plus, mais on n’a jamais eu de signes épidémiologiques dans les jours qui ont suivi », explique-t-il. Avant de nuancer. « Par contre, tous ces gens se sont mis dans des situations à risque, et risquent de faire circuler le virus et de contaminer leurs proches ».

De petits événements encadrés

Pour l’épidémiologiste, cet événement est une preuve supplémentaire qu’il faut procéder à certains assouplissements pour mieux encadrer la population. « C’est quand même le signal d’une situation qui ne peut pas perdurer en termes de limitation des activités sociales. Les interdictions entraînent des mouvements spontanés, non contrôlés et à risque qui reflètent le mal-être de la population », indique-t-il.

Il plaide donc pour une réouverture de certains secteurs avec des « événements encadrés en plus petits nombres et à l’extérieur ». « Cela aurait un fort impact social et un faible impact sur les transmissions », conclut-il.