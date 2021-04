Paris Jackson sur l’éducation reçue par son père: « On allait visiter des pays du tiers-monde »

Paris Jackson a fait de nouvelles révélations sur son enfance avec son père dans l’émission de Naomi Campbell “No Filter”. “Ça ne se résumait pas aux strass et aux paillettes”, a-t-elle confié.

Dans cette interview avec Naomi Campbell, Paris Jackson a une nouvelle fois rendu hommage à son père en expliquant qu’il était important pour l’artiste que ses trois enfants soient bien éduqués. “Mon père était vraiment super, il voulait que l’on se cultive mon frère et moi et que l’on reçoive une bonne éducation qui ne se résumait pas aux strass et aux paillettes. On n’allait pas uniquement dans des hôtels 5 étoiles”, confie la jeune femme de 22 ans.

« On voyait tout »

“Avec lui, on voyait tout. On allait visiter des pays du tiers-monde. Nous étions confrontés à tous les aspects de la réalité”, ajoute Paris Jackson qui reconnaît toutefois avoir eu une enfance privilégiée. La jeune chanteuse indique aussi que la notion de mérite avait beaucoup d’importance pour son père. “Si on voulait cinq jouets, il fallait lire cinq livres. On devait le mériter. C’est comme le fait de travailler dur pour obtenir quelque chose, ça change tout. C’est une réussite”, ajoute encore Paris Jackson.

Le fils aîné de Michael Jackson, Prince, a lui aussi récemment abordé l’éducation qu’il a reçue par son père. «Mon père disait toujours: ‘le moment où tu arrêtes d’apprendre, c’est le moment où tu commences à mourir’. Je ne l’ai jamais oublié», avait-il déclaré lors du talk-show « The Mix ».