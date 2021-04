Les hôpitaux touchent-ils une prime de 5.000 € pour chaque décès covid déclaré ?

Si l’on sait que les fake news se propagent à la vitesse de la lumière, on sait aussi qu’elles ont la peau dure. La preuve, une nouvelle fois, avec la prétendue prime de 5.000€ que toucheraient les hôpitaux pour chaque décès dû au coronavirus déclaré.

Voilà des mois qu’une rumeur circule sur les réseaux sociaux : les hôpitaux gonfleraient expressément les chiffres des morts du coronavirus, afin de recevoir « un subside de 5.000 € à chaque décès dû au virus ». Une rumeur qui persiste mais qui a pourtant été démentie à plusieurs reprises tant par les autorités que par les établissements hospitaliers.

Interrogé à ce sujet par RTL, le vice-président de l’ordre des médecins Philippe Boxho a une nouvelle fois confirmé que les hôpitaux ne reçoivent aucun subside par décès lié à la Covid-19. S’il est mentionné « cas de Covid-19 » sur le certificat de décès, cette information n’est destinée qu’à l’administration communale, dans l’unique but de protéger les employés des pompes funèbres, explique-t-il à RTL Info.

En outre, si les hôpitaux belges ont bel et bien reçu des aides financières pour les soutenir face à la pandémie, celles-ci ne sont absolument pas accordées en fonction du nombre de décès de Covid-19.

Des subsides oui, mais pour du matériel et du personnel

Dans un document datant du 18 mai 2020, l’INAMI précise que ces aides publiques ont été versées aux hôpitaux belges afin d’« assurer financièrement la continuité de l’activité hospitalière dans les hôpitaux généraux ». 70% de cette aide était destinée au financement des équipes médicales et des « efforts supplémentaires qu’ils ont fournis dans le cadre de la pandémie », le reste au financement des coûts supplémentaires entraînés par la nécessité de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements.

« Pendant le pic de l’épidémie, les hôpitaux ont dû assumer des dépenses supplémentaires qu’ils n’ont pas en temps de ‘paix’ », avait expliqué en août Jack Eyckmans, porte-parole du SPF Santé Publique. « La ministre de la Santé avait donc décidé de retarder tous les soins non urgents pour libérer de la place et du personnel pour le Covid-19. Ce qui signifie que les hôpitaux ont perdu les revenus qu’ils avaient pour les ‘simples’ interventions et qu’ils ont dû assumer plus de dépenses pour prendre en charge les patients Covid. »

Dans un avis datant du 29 avril 2020, le Conseil Fédéral des Centres Hospitaliers proposait de répartir l’aide du gouvernement entre les hôpitaux en fonction de plusieurs critères : frais engagés dans la préparation de l’hôpital à l’accueil des patients Covid (en fonction du nombre de lits par exemple), nombre de journées d’hospitalisation et/ou d’admissions de patients Covid-19, nombre de contacts aux urgences dans le cadre du Covid-19… Il n’est nulle part fait mention d’une répartition en fonction du nombre de décès liés au coronavirus.