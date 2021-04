Friends : une photo tease les prochaines retrouvailles

Une photo publiée sur Instagram par le créateur des décors de la série indique que « Quelque chose se prépare… »

Les retrouvailles tant attendues par les fans de Friends étaient prévues pour mars 2021. C’est Matthew Perry, alias Chandler Bing, qui avait annoncé lui-même la date dans un tweet en novembre 2020. Les retrouvailles ont été postposées plusieurs fois en raison de la pandémie. Mais il semblerait cette fois que la réunion soit bien en préparation.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!