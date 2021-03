Les chiens anti-Covid sont prêts à entrer en action

Depuis plusieurs mois, la police fédérale forme des chiens anti-Covid, qui sont désormais prêts à entrer en action. Des tests effectués jusqu’à présent révèlent que leur efficacité est estimée à 95%, ce qui devrait être une arme de plus pour lutter contre la pandémie.

« Les tests de validation ont été réalisés sur plus de 2 500 échantillons. Les faux positifs ne représentent que 5 % des résultats. Leur efficacité a donc été estimée à 95 %. On ne pouvait espérer mieux, c’est vraiment une très bonne nouvelle que nous venons de communiquer au Risk Management Group. Le gouvernement doit à présent valider ou non le projet mais tous les indicateurs sont bons », explique d’emblée Rony Vandaele à nos confrères de la DH.

Ce dernier est le patron du service d’appui canin de la police fédérale, qui a donc chapeauté ce travail de formation en collaboration avec plusieurs universités belges depuis le mois d’avril dernier. Au départ, 14 chiens avec été sélectionnés pour faire partie du projet, même il n’en reste plus que six. « Cela n’a pas été facile au cours de la formation. On a connu des hauts et des bas mais, au final, nous y sommes parvenus. Nous veillons vraiment au bien-être animal avant tout et les chiens n’ont jamais été exposés directement au virus. Nous avons chaque fois utilisé des cylindres pour éviter le contact direct avec les échantillons positifs », précise le directeur de projet.

Prêts à servir

Tania, Paxi, Reni, King, Chaos et compagnie continuent leurs entraînements, en attendant que le gouvernement donne son feu vert. Des tests sont désormais effectués au sein de la police et 45 militaires qui s’apprêtent à partir pour des missions vont être testés par les chiens: « Nous allons coupler cela à des tests PCR pour confirmer les résultats. La collaboration avec la Protection civile et la Défense est importante aussi. Nous allons également devenir un centre de formation des chiens anti-Covid pour les sociétés privées qui le souhaitent. »

La prochaine étape pour les animaux, c’est donc d’être déployés dans les lieux publics comme les aéroports, les écoles, ou les entrées d’événements culturels.