L’épouse de Moundir, gravement touché par la Covid-19, donne de ses nouvelles

Le 23 mars dernier, Moundir, emblématique aventurier de Koh-Lanta, était hospitalisé d’urgence suite à sa contamination à la Covid-19. Dans un état grave, l’ancien candidat semble toutefois être tiré d’affaire, si l’on en croit les nouvelles données par son épouse ce mardi.

Il y a quelques jours, les fans de Koh-Lanta apprenaient avec émotion que Moundir avait été hospitalisé et placé sous respirateur, suite à sa contamination à la Covid-19. » Aujourd’hui, pour mon mari, on ne parle plus d’hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t’aime », écrivait son épouse mercredi dernier.

Depuis, elle n’avait plus donné de nouvelles quant à l’évolution de l’état de son mari, mais est finalement sortie du silence, une semaine après l’hospitalisation de Moundir. Elle a toutefois rassuré la communauté de l’aventurier sur son compte Instagram.

« L’apprentissage de la sérénité… Moi je dirais aussi et surtout la foi… Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t’aime ! », écrit-elle dans sa dernière publication. De quoi rassurer les fans de Moundir, qui prendra surement un peu de temps à récupérer de cet épisode traumatisant.