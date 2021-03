La Covid-19 aurait un impact sur la fonction érectile des hommes

Notre connaissance du coronavirus évolue chaque jour un peu plus et, avec elle, les symptômes que peut provoquer la maladie. Des spécialistes ont découvert que la Covid-19 pourrait causer des troubles érectiles.

On sait que la Covid-19 provoque de nombreux mots, à commencer par une fatigue persistante, de la fièvre, de la toux, mais aussi la perte du goût et de l’odorat, les éruptions cutanées ou les engelures sur les orteils et les doigts de la main. Mais des spécialistes en andrologie et en urologie ont découvert une autre conséquence de la maladie, grâce à leurs recherches depuis plusieurs mois.

En effet, il semblerait que certains hommes souffriraient de troubles de la fonction érectile de façon prolongée suite à leur contamination à la Covid-19. Le docteur Andrea Sansone et son équipe ont publié leur étude dans une revue scientifique.

Voici ce que dit l’étude

« Le dysfonctionnement érectile (DE) est une conséquence probable du Covid-19 pour les survivants, et compte tenu de la forte transmissibilité de l’infection et des taux de contagion plus élevés chez les hommes âgés, un phénomène inquiétant pour une grande partie des patients affectés« , explique le rapport. Cette étude aborde également le déficit en testostérone de certains patients ayant contracté la maladie de façon aiguë.

Gilbert Bou-Jadoué, sexologue de son état, précise: » Il a aussi été retrouvé dans le sperme des malades Covid atteints de dysfonction érectile des traces du Sars-Cov-2. On ne sait pas encore si cela peut rendre stérile, comme les oreillons. Des études complémentaires devront être menées. Mais il s’agit de faire le suivi. »

La raison de l’impact du coronavirus sur la fonction érectile serait dû à des dommages vasculaires dont « dans certains cas, une dysfonction endothéliale, touchant les artères à la surface du cœur. Or, la dysfonction érectile résulte largement d’une mauvaise circulation sanguine« . Les scientifiques soulignent enfin que les facteurs prédisposant à la dysfonction érectile sont les mêmes que les facteurs de risques accrus de coronavirus: tabagisme, obésité et hypertension artérielle.