Combien de temps le vaccin sera-t-il efficace ? Des experts tentent de répondre à la question

De nombreux experts estiment que le vaccin actuel contre le coronavirus sera inutile d’ici un an.

C’est une étude très intéressante réalisée par la People’s Vaccine Alliance, une alliance qui regroupe de nombreuses ONG dont Oxfam ou Amnesty International, qui fait la Une de plusieurs sites d’info britanniques ce mercredi matin. Selon cette étude qui a sondé 77 épidémiologistes et virologues venant de 28 pays, 66% des répondants estiment que le vaccin « de première génération » contre le coronavirus sera inefficace d’ici « un an ou moins » à cause des nouveaux variants.

La grande majorité des répondants (88%) estime également qu’un faible pourcentage de vaccination dans certains pays, notamment les pays pauvres, favorisera l’apparition de nouveaux variants plus résistants. « Plus le virus circule, plus il y a de chances que des mutations et des variants qui rendent le vaccin inefficace apparaissent », explique Devi Sridhar, professeur à l’Université d’Edimbourg. « Comme nous l’avons appris, les virus se fichent des frontières, nous devons donc vacciner le plus possible et le plus rapidement possible partout dans le monde », plaide-t-il également.

Inégalité « grotesque »

Pour atteindre cet objectif, l’Alliance demande à toutes les entreprises pharmaceutiques qui travaillent sur un vaccin contre la Covid de partager leurs ressources technologiques et intellectuelles avec l’OMS. Une demande déjà relayée à plusieurs reprises par l’OMS elle-même. Le 22 mars, l’Organisation pointait ainsi que l’inégalité d’accès aux vaccins contre la Covid-19 entre les pays riches et pauvres « se creuse » et devient « grotesque ». « Certains pays font la course pour vacciner toute leur population alors que d’autres pays n’ont rien. Cela peut donner une sécurité à court terme, mais c’est un faux sentiment de sécurité », a estimé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS.

Les entreprises pharmaceutiques ont en tout cas déjà pris les devants pour lutter contre les nouveaux variants. En février, Pfizer avait annoncé lancer un nouvel essai clinique pour étudier l’éventuelle utilité d’une troisième dose. Moderna a également lancé un essai similaire il y a peu.