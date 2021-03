Voici comment faire forte impression avec un CV vidéo

Outre l’entretien d’embauche numérique, le CV vidéo gagne désormais aussi du terrain. Vous présenter dans une vidéo augmente vos chances d’être remarqué(e) dans la masse de candidats. Voici quelques points auxquels il faut faire tout particulièrement attention.

1. Préparez à l’avance ce que vous voulez dire

Enregistrer un CV vidéo de façon impeccable à la première prise paraît peut-être une mission impossible, mais vous pouvez nettement raccourcir le temps que vous perdez à l’enregistrement des images moyennant une bonne préparation. Celle-ci portera surtout sur ce que vous voulez dire dans votre vidéo. Si nécessaire, rédigez le texte à l’avance, vous l’aurez alors bien en tête.

2. Contenu

Vous êtes bien évidemment entièrement libre de déterminer vous-même le meilleur contenu possible de votre CV vidéo. Mais, d’après l’agence de recrutement Walters People, quelques points doivent absolument figurer dans votre CV vidéo.

Présentation: qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous aimez faire ? Racontez en quelques phrases courtes qui vous êtes.

Qu’est-ce que vous aimez faire ? Racontez en quelques phrases courtes qui vous êtes. Votre expérience de travail: quelles étaient vos tâches et responsabilités et qu’avez-vous appris ? Quelles sont vos compétences ? Expliquez quels sont vos talents et dans quoi vous excellez. Qu’est-ce qui vous rend unique ?

quelles étaient vos tâches et responsabilités et qu’avez-vous appris ? Quelles sont vos compétences ? Expliquez quels sont vos talents et dans quoi vous excellez. Qu’est-ce qui vous rend unique ? Votre ambition: que voulez-vous faire dans votre prochain job ? Qu’est-ce qui vous donne enthousiasme et énergie ?

que voulez-vous faire dans votre prochain job ? Qu’est-ce qui vous donne enthousiasme et énergie ? Une conclusion forte: il est très facile de conclure en remerciant d’avoir regardé votre CV vidéo. Mais ce n’est pas très accrocheur ! Vous voulez convaincre votre employeur potentiel de vous convier à un entretien. Demandez dès lors à la fin de votre vidéo à ce que la personne qui l’a regardée vous contacte. Indiquez clairement vos coordonnées pour faciliter la démarche à votre futur employeur.

3. Technique

Vous allez probablement enregistrer la vidéo avec votre téléphone. Pendant que vous filmez, veillez à ce que votre téléphone soit fixe et ne bouge pas. Ne le tenez pas vous-même comme si vous faisiez un selfie, mais déposez-le quelque part. Vous n’avez pas de pied ? Demandez de l’aide à l’un de vos colocataires ou à votre petit(e) ami(e) ou empilez quelques livres sur votre table de salle à manger. Veillez aussi à ce que la batterie de votre téléphone soit chargée. Ce serait bête que votre téléphone rende soudain l’âme au beau milieu de votre formidable enregistrement. Enfin, filmez à l’horizontale et veillez à avoir l’air motivé et pro.

4. Environnement

Il est important de soigner votre environnement. Le but est en effet d’être bien visible dans votre vidéo. Veillez dès lors à avoir un bon éclairage: la lumière doit provenir de face ou de côté, mais pas de derrière. Si, par exemple, vous tournez le dos à une fenêtre, le spectateur ne verra qu’une tache sombre à la place de votre visage.

Veillez aussi à ce que l’arrière-plan soit neutre, par exemple un mur. C’est bien que l’on voie quelque chose à l’arrière-plan comme une plante ou un tableau. Mais tenez-vous en au plan professionnel: n’enregistrez pas votre vidéo dans votre chambre à coucher avec votre lit défait à l’arrière-plan. Évitez aussi les bruits de fond. Enregistrez votre vidéo pendant un moment calme de la journée et fermez portes et fenêtres.

5. Position et attitude

Ne vous tenez pas trop loin de la caméra, ce sera impersonnel et vous n’établirez pas un bon lien avec le spectateur. Placez la caméra à hauteur des yeux, positionnez-vous au milieu de l’image et mettez-vous à la distance que vous occuperiez normalement si vous parliez en face à face avec quelqu’un. Un bon truc pour ce faire est de veiller à ce que votre visage et vos épaules soient visibles à l’écran.

Enregistrez la vidéo en vous tenant debout. Cela vous donnera automatiquement plus d’assurance et de punch. Si vous préférez vous asseoir, veillez alors à vous tenir bien droit(e), de préférence sur une chaise sans accoudoirs. Parlez calmement et clairement et veillez à ce qu’on vous comprenne bien. Attention: c’est peut-être un peu inconfortable, mais fixez la caméra. Cela donnera l’impression que vous regardez la personne droit dans les yeux. Enfin: souriez. La bonne humeur est contagieuse.