Coronavirus en Belgique : Le pic est à venir

Les chiffres ne sont pas bons et cela devrait encore durer quelques jours. Néanmoins, Geert Molenberghs se montre positif pour la suite.

Les chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano ce mardi matin ne sont guère réjouissants. Entre le 20 et le 26 mars, 4.751 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 17% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations poursuivent également leur hausse. Entre le 23 et le 29 mars, il y a eu en moyenne 241,1 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 18% par rapport à la période de référence précédente.

Le pic attendu à la fin de la semaine

Interrogé par Het Laatste Nieuws, le biostatisticien Geert Molenberghs estime que nous allons atteindre le pic de cette troisième vague d’ici quelques jours. « Si cette tendance se poursuit, nous atteindrons probablement un pic autour du week-end », a déclaré le professeur de la KULeuven.

Dans des propos relayés par nos confrères du Soir, Geert Molenberghs indique également que la situation actuelle est loin d’être comparable à celle de la deuxième vague en novembre dernier. « Aujourd’hui, il y a 711 personnes dans les unités de soins intensifs (739 selon les chiffres communiqués ce mardi matin, ndlr), ce qui représente déjà la moitié de ce qu’il y avait au moment de la deuxième vague de l’automne dernier. Au mieux, nous nous retrouverons avec entre 800 et 900 patients en soins intensifs. »

BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

La saison va jouer en notre faveur

Enfin, le biostatisticien flamand apporte également un vent d’optimisme. Selon lui, grâce aux récentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, les chiffres devraient rapidement baisser. « La haute saison des infections est terminée. Il est vrai que le virus peut persister même en été, mais si nous faisons attention à cela et, par exemple, si nous faisons plus de choses à l’extérieur et si nous ventilons bien à l’intérieur, nous pouvons faire des progrès. La saison va jouer en notre faveur », a conclu Geert Molenberghs.

Ces propos sont réjouissants. Néanmoins, qu’il y a à peine 1 mois et demi, le biostatisticien estimait que la situation sera « beaucoup plus favorable » d’ici les vacances de Pâques. « L’effet saisonnier va jouer à notre avantage. Dans ce contexte, nous pouvons envisager un assouplissement progressif, étape par étape », estimait-il mi-février.

Les soins intensifs bientôt saturés ?

Ce mardi matin, lors de la conférence de presse du centre de crise, Yves Van Laethem a montré son inquiétude concernant l’augmentation du nombre de patients en soins intensifs. Il a estimé que le seuil des 1.000 patients, au-delà duquel les hôpitaux sont considérés comme saturés, pourrait être atteint le 10 avril prochain. « Cela nous laisse donc une dizaine de jours pour inverser la tendance », a-t-il souligné.

Comme Geert Molenberghs, il a estimé que le pic de cette troisième vague devrait être atteint d’ici la fin de cette semaine.