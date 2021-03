Cette jeune influenceuse était en réalité un homme de 50 ans

Un homme de 50 ans se faisait passer pour une jeune femme sur les réseaux sociaux et pendant plusieurs mois, les abonnés n’y ont vu que du feu !

Depuis janvier 2019, un certaine Souya se fait passer pour une Japonaise passionnée de moto sur le compte Twitter @azusagakuyuki. En publiant chaque jour ou presque des selfies et des photos avec des grosses motos, la jeune femme a rapidement été suivie par plusieurs milliers d’abonnés.

Il se faisait passer pour une influenceuse

Mais derrière ces centaines de photos et ce joli petit minois se cachait en réalité un homme de 50 ans. C’est une chaîne de télévision japonaise qui a révélé la supercherie. L’homme derrière ce compte s’appelle en réalité Zonggu. Le quinquagénaire, fan de moto et avec une longue chevelure, prenait des photos de lui qu’il retouchait ensuite avec l’application FaceApp et des outils de retouche.

Certains internautes avaient déjà remarqué quelques petits soucis dans les photos. L’influenceuse ne montrait que son visage et le haut de son corps. De plus, il y a avait parfait quelques ratés et des imperfections, notamment au niveau de la dentition.

フォロワー20000人突破🎊

♪ o(≧▽≦)o ♪ありがとう💕thank ÿ٥ϋ(*Ü*)❤️

みんな こんな時だから

前だけ見よう‼︎

だいじょぶ なんとかなるよ

Godspeed (öᴗ<๑) pic.twitter.com/Un6G0iPdCQ — 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) March 19, 2021

Il voulait la célébrité et il l’a eu

L’homme a indiqué qu’il avait fait ça afin de goûter à la célébrité. D’ailleurs, assez étonnamment, ces followers ne lui en ont pas voulu une fois que la supercherie a été révélée. Au contraire, son nombre d’abonnés a même augmenté !

Néanmoins, cette histoire insolite montre qu’il faut toujours rester vigilant sur les réseaux sociaux. En effet, certaines personnes malveillantes peuvent utiliser la même technique pour monter diverses arnaques.