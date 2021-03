VIDEO. Des jeunes créent une échelle humaine pour sauver une famille d’un incendie

Plusieurs jeunes Nantais n’ont écouté que leur courage pour venir en aide à une famille prise au piège par un incendie.

Ce dimanche 28 mars dans l’après-midi, un incendie s’est déclaré dans un appartement situé dans le quartier de Bottière, à Nantes. Coincée par les flammes, une famille composée d’un bébé de six mois, de sa mère et de son père.

Sur des images prises depuis un appartement voisin, on peut voir ce dernier tenir sa fille à l’extérieur de la fenêtre afin qu’elle ne respire pas les fumées toxiques provoquées par les flammes. Il finira par lâcher son enfant qui sera heureusement réceptionné par des matelas et des voisins situés en contrebas. « On a mis des matelas en bas. Et au tout début, ils ont jeté le bébé », explique à France Info Tamid, un des voisins.

« On a réussi à les sauver »

Voyant que les parents de l’enfant étaient toujours coincés dans leur habitation, des jeunes du quartier ont ensuite créé une véritable échelle humaine en grimpant le long de l’immeuble. « J’ai pris un matelas directement, je l’ai mis en dessous, ensuite j’ai eu l’idée de monter sur le balcon pour pouvoir faire l’échelle humaine. 2-3 personnes m’ont aidé, on a réussi à les sauver », se réjouit Anass, l’organisateur du sauvetage.

La famille a directement été transportée aux urgences après avoir été secourue. Une pétition a été lancée pour que les sauveurs reçoivent la légion d’honneur.