VIDEO. Un enfant de 5 ans menotté et menacé par la police américaine

Ce sont de nouvelles images policières qui font polémique aux Etats-Unis. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir des policiers menotter un enfant de 5 ans, en lui disant à plusieurs reprises qu’il méritait d’être « battu » et « fessé ».

Comme le rapporte ABC, les faits se sont déroulés en janvier 2020 mais la vidéo a été diffusée publiquement il y a quelques jours. A l’époque, les forces de l’ordre du comté de Montgomery, dans le Maryland, sont appelées pour rattraper un enfant de 5 ans qui s’est enfui de son école après avoir agressé des camarades de classe et des professeurs. Très vite, les policiers rattrapent l’enfant qui se cachait derrière un véhicule.

Placé dans le véhicule de police, on peut entendre l’enfant pleurer et le policier lui assurer qu’il « ferait mieux d’arrêter » et qu’il « ne voulait rien entendre ». « Est-ce que tu veux que ta maman te donne une fessée? Elle va te donner une fessée. Et je vais lui demander si je peux le faire moi-même », lance une autre policière. « Je pense que les enfants irrespectueux méritent d’être battus », ajoute-t-elle.

« Un choc émotionnel »

Au commissariat, l’enfant, en pleurs, continue d’être intimidé par les policiers. « Quand tu seras plus vieux, quand tu pourras prendre tes propres décisions, tu sais qui sera ton meilleur ami ? Ceci. Ces menottes sont réservées à ceux qui ne veulent pas écouter et qui ne savent pas se tenir. Quand on te les met, tu ne peux pas bouger, tu ne peux aller nulle part. Tu fais ce qu’on te dit de faire. C’est comme ça que tu veux vivre ta vie ? Si quelqu’un te dit de t’asseoir et de la fermer, tu as intérêt à t’asseoir et à la fermer », dit notamment le policier en le menottant.

La famille de l’enfant a porté plainte suite à cet incident. Elle assure que le jeune garçon a subi « un choc émotionnel extrême et sévère ». La police a ouvert une enquête. En attendant, les forces de l’ordre de la région ont indiqué que « l’événement aurait dû être mieux traité par toutes les personnes concernées ».