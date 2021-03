Sharon Stone révèle avoir été violée par son grand-père avec la complicité de sa grand-mère

Alors qu’elles n’étaient que des enfants, Sharon Stone et sa sœur ont été violées par leur grand-père.

C’est ce mardi 30 mars que sort « The Beauty of Living Twice », le récit biographique de Sharon Stone. On y apprend que l’actrice et sa sœur Kelly ont été violées par leur grand-père, Clarence Lawson, alors qu’elles n’étaient que de jeunes enfants. Des viols réalisés avec la complicité de leur grand-mère, qui n’hésitait pas à enfermer les deux enfants dans une pièce avec leur grand-père.

L’actrice, qui a aujourd’hui 63 ans, se souvient de « l’étrange satisfaction » qu’elle a ressentie le jour de son décès. « Je l’ai touché et cette étrange satisfaction m’a frappée comme une tonne de glace. J’ai regardé Kelly et elle avait compris. Elle avait 11 ans et c’était terminé », écrit Sharon Stone qui avait 14 ans à l’époque.

Une augmentation mammaire non désirée

Dans ce livre, on apprend également que Sharon Stone a subi une opération en 2001 pour retirer des tumeurs bénignes au niveau de sa poitrine. Sauf qu’à son réveil, l’actrice a découvert qu’elle avait gagné « une taille de bonnet ». « Le médecin a modifié mon corps à mon insu et sans mon consentement », explique l’actrice.

Et lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il avait utilisé des implants plus gros que ceux qu’elle avait demandés, le chirurgien a simplement répondu qu’il pensait qu’elle « aurait l’air mieux avec des seins plus gros, plus ‘beaux' ».