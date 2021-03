Les humains seront-ils bientôt venimeux ?

Est-ce que les humains, à l’image de nombreux animaux, deviendront un jour venimeux ?

Si la question semble incongrue, elle a attiré l’attention de chercheurs japonais et australiens. Dans une étude publiée ce 29 mars, ces chercheurs ont découvert qu’il existait un lien génétique entre les glandes salivaires des mammifères et les glandes venimeuses des serpents. L’homme a en effet la possibilité de produire naturellement de la kallicréine, une protéine secrétée dans la salive qui est considérée comme la base de nombreux venins. Nous avons cependant évolué différemment par rapport à nos amis les reptiles et nous n’avons pas développé cette capacité à produire du poison pour chasser ou nous défendre.

« De nombreux scientifiques supposaient que c’était le cas, mais c’est la première fois qu’on prouve que les glandes venimeuses ont évolué depuis les glandes salivaires », explique Agneesh Barua, à la base de l’étude.

Il rassure cependant, il y a très peu de chances, voir aucune chance, que l’être humain ne développe un jour du venin. Pour cela, notre mode de vie, et notamment notre mode d’alimentation, devrait changer du tout au tout. Live Science rapporte en effet que les animaux qui ont développé du venin l’ont fait pour maîtriser leurs proies ou pour se défendre.

