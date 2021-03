Un agriculteur qui cherchait de l’eau pour irriguer ses champs fait une découverte incroyable

En forant son terrain à la recherche d’eau pour irriguer ses champs, un agriculteur algérien pourrait bien être tombé sur du… pétrole.

Le 20 mars dernier, près de Constantine, dans le nord-est de l’Algérie, un agriculteur a fait une découverte surprenante ! Alors qu’il était en train de forer ses terres à la recherche d’eau pour irriguer ses champs, il a vu jaillir à la surface un liquide noirâtre et visqueux, ressemblant fortement à du pétrole, rapporte CNews.

L’agriculteur avait reçu l’autorisation de lancer des travaux de forage d’un puits de 200 mètres de profondeur dans sa ferme, située dans le village d’Ouled Rahmoune. Après 90 mètres d’exploration, le liquide noir est remonté à la surface. Des gaz inflammables s’en dégageaient. L’homme a immédiatement prévenu les autorités locales qui sont venues sur place pour effectuer des prélèvements.

Un gisement de pétrole découvert à Constantine 🇩🇿



Ouled Rahmoune, dans la daïra d’El Khroub, à 30 km du chef-lieu.

Selon la direction de la wilaya de Constantine les premiers résultats des analyses montrent des niveaux élevés d'hydrocarbures.#Algerie #Constantine pic.twitter.com/Vp8e8gFuRr — ✵IBN ZAWI 🇩🇿 (@belaili22) March 24, 2021

Les résultats bientôt connus

Les analyses préliminaires des échantillons, menées par un laboratoire rattaché à l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD), ont révélé «un taux important d’hydrocarbures dans le liquide à raison de 460 mg par litre et 620 mg d’huile par litre, en plus de graisses et des substances en suspension avec un taux de 1.200 mg/litre», a indiqué Arezki Bouterik, le directeur de l’environnement d’une collectivité territoriale de Constantine.

Des études plus approfondies doivent encore être réalisées mais le résultat final devrait être connu dans les jours qui viennent.

Cette découverte est très étonnante car cette région d’Algérie n’est pas connue pour posséder des gisements d’or noir. Ces derniers se situent dans le sud du pays, à plusieurs centaines de kilomètres de là.