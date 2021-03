PHOTO. Une mère et son fils de 2 ans piégés par une tempête de grêlons

Une mère et son fils de 2 ans se sont retrouvés piégés dans une voiture lorsqu’une tempête de grêlons s’est abattue sur eux. Ils s’en sont sortis indemnes, contrairement au véhicule...

Ce sont des grêlons de la taille d’une balle de golf qui sont tombés la semaine passée sur la ville de Canton, dans l’est du Texas. Les habitants avaient pour consigne de rester chez eux et de se mettre à l’abri. «Des grêlons de la taille d’une balle de golf ou plus gros vont tomber, c’est presque certain. Cherchez un abri !», avait tweeté le météorologue Brian James, basé à Dallas.

Une image qui en dit long

Certains n’ont pas suivi ces conseils. C’est le cas d’une maman qui était en train de conduire sous la tempête avec son fils de 2 ans à l’arrière. Par chance, ils n’ont pas été blessé. La voiture, par contre, a pris cher ! En témoigne cette image relayée par le Mirror sur laquelle on peut voir le pare-brise troué de toutes parts par la chute des grêlons.

« Ils ont géré comme des champions », a déclaré le mari, Don Johnson, qui a posté la photo.

