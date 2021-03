Le tournage d’« Un gars, une fille »? « L’enfer », pour Jean Dujardin

Jean Dujardin a mal vécu l’enfermement forcé auquel il était soumis durant le tournage d’« Un gars, une fille ».

Durant les 438 épisodes diffusés de 1999 à 2003, Jean Dujardin et Alexandra Lamy nous ont fait mourir de rire via des sketchs mettant en scène la vie quotidienne d’un couple. Pourtant, le tournage d’« Un gars, une fille » n’a pas été une sinécure pour les deux acteurs à en croire Jean Dujardin. Dans une interview au magazine Running Heroes, l’acteur, qui a aujourd’hui 48 ans, a notamment déclaré avoir « vécu l’enfer ».

En cause ? L’enfermement constant imposé aux acteurs durant le tournage des scènes dans l’appartement. « Quand, en une journée, tu fais trois épisodes dans un lit et que tu rentres te coucher le soir chez toi, je peux te dire que tu ne trouves pas le sommeil tout de suite », se souvient Jean Dujardin.

C’est pour cette raison qu’après quelques années, les téléspectateurs ont commencé à suivre « Chouchou » et « Loulou » en voyage à la campagne, à la mer, ou encore à la montagne. « C’est pour cela qu’à la troisième saison, on a négocié des voyages et des extérieurs, après trois ans de cuisine et de salle de bains », précise l’acteur.