Le témoignage glaçant d’Eric, un Gantois de 60 ans hospitalisé en soins intensifs

Eric Kenis a été hospitalisé la semaine dernière suite à sa contamination à la Covid-19. Ce Gantois de 60 ans aurait contracté la maladie à cause d’un camarade de la classe de son fils de 18 ans. Il a tenu à partager son expérience afin de sensibiliser la population à la réalité que vivent nos hôpitaux.

Depuis plusieurs semaines, les indicateurs sont au rouge et forcent les autorités à prendre des mesures drastiques pour ralentir la propagation du virus. Celui-ci circule particulièrement chez les plus jeunes, ce qui change par rapport aux deux premières vagues.

Hospitalisé mardi dernier, Eric Kenis a tenu à faire passer un message auprès de cette jeunesse, qui devient la cible principale de la maladie. En effet, le Gantois a raconté son séjour à l’hôpital de Saint-Lucas: « Je suis prudent, et je ne vois que mes deux enfants, mais je suis tombé malade après la contamination d’un camarade de classe de mon fils de 18 ans. Il a contaminé toute sa classe. »

Fort heureusement, le sexagénaire est désormais rétabli et récupère dans l’aile Covid de l’établissement. Il explique qu’il s’est retrouvé à côté d’un jeune homme « qui n’arrivait plus à rien faire ». « Cela montre que le virus ne tient pas compte de l’age. Même les jeunes peuvent avoir des lourdes conséquences », poursuit-il.

Un message bienveillant

Sur Facebook, ce père de famille a voulu se montrer pédagogue et délivrer un message fort: « Chers jeunes de Gand, je ne désapprouve pas votre comportement, votre impatience est réelle et je partage votre volonté de rébellion. Je séjourne dans une autre partie de la ville de Gand. À cause de l’imprudence et l’impatience de certains. Je vais bien, même si ce n’est pas top. Mais je partage la chambre avec un autre jeune de Gand. Lui va très mal. Le virus frappe sans faire de différence. Je propose que vous ne preniez pas ce risque. »

« J’ai moi-même deux adolescentes, et je vois comme ils souffrent des restrictions, mais je vois aussi que le virus peut les toucher. Avec mon message, je veux dire ‘Je vous comprends, mais faites attention' », conclut-il.