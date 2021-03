Le beau temps comme arme de choix pour lutter contre la Covid-19

Plusieurs experts estiment que le beau temps va permettre de réduire de façon importante la place du virus dans notre quotidien ces prochaines semaines. Le pic actuel devrait donc être derrière nous d’ici à la mi-avril, selon Martijn Hoogeven, un chercheur néerlandais. L’été dernier déjà, cette baisse marquée avait été constatée.

Tout ne dépend pas des mesures décidées par les autorités ou par le bon respect des gestes barrières de la part de la population. Certaines choses, comme la météo, permettent de lutter efficacement contre la pandémie et ne reposent pas sur nous. « Le virus est saisonnier. Les virus comme [la Covid] se propagent plus facilement dans des conditions froides et humides », expliquait l’année dernière Erka Vlieghe.

Marc Van Ranst avait dans le même sens que sa consœur, insistant sur l’importance du soleil: « La lumière UV inactive le virus plus rapidement. Les gouttelettes que nous répandons dans l’air sèchent plus vite. Cependant, la chaleur ne garantit pas la disparition effective du virus. »

Un pic bientôt derrière nous

Pour le professeur néerlandais Martijn Hoogeven, le printemps aura d’ores et déjà un impact sur le virus, comme il l’indique dans sa dernière étude en date: « On s’en rendra compte si la troisième vague ne se poursuit pas. D’ici la mi-avril au plus tard, je m’attends à ce que la petite hausse que nous observons actuellement disparaisse. »

Lors de son étude sur l’effet saisonnier de la Covid-19, il conclut que l’évolution du virus se calque à celles d’autres virus comme le rhume et la grippe, qui vont et viennent à certains moments de l’année. « Autour de la dixième semaine de l’année – la semaine du 8 mars – se trouve le point d’inflexion, avec une marge de cinq semaines. Puis le déclin s’installe. Et le virus reprend son cours normal dans les zones tempérées vers la mi-août », précise M. Hoogeveen.

Le dernier confinement?

Marc Van Ranst veut se montrer optimiste, même si la prudence reste de mise: « Seule la météo ne fera pas disparaître le virus. Tout n’est pas aussi blanc ou noir. Mais certains facteurs importants nous aident à être meilleurs aujourd’hui que l’année dernière. Tout d’abord, les mesures auxquelles certaines personnes se sont habituées. Deuxièmement, les infections grâce auxquelles une majorité de personnes ont développé une immunité de base. Troisièmement, les températures et le fait qu’on se dirige vers l’été. Quatrièmement, la vaccination. C’est pour ces raisons que je dis que ce sera le dernier confinement. »