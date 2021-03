22 musées bruxellois gratuits pour les étudiants pendant les vacances de Pâques

Dans le cadre de l’initiative intitulée «Free Museums or Students», 22 musées bruxellois seront accessibles gratuitement aux étudiants du supérieur dès samedi et jusqu’au dimanche 18 avril, soit sur toute la durée des vacances de printemps, a annoncé lundi le Cabinet de l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles Delphine Houba.

En février dernier, lors des vacances de Carnaval, plus de 3.500 étudiants avaient participé à une même opération dans 7 musées bruxellois.

En réponse au désarroi exprimé par les jeunes qui souffrent d’isolement, l’échevine a décidé de réitérer l’expérience en augmentant le nombre de musées participants. «La précarité des étudiants grandit, leur mal-être, le manque de perspectives claires aussi par rapport à leur avenir… Pour nous, la culture représente une réponse concrète à leur apporter.»

« Solidarité »

Delphine Houba a de plus félicité l’implication des musées. «Nos musées, malgré la crise et les difficultés qu’ils traversent, adhèrent avec entrain à une initiative inédite pour soutenir les jeunes, particulièrement impactés par les effets de la crise sanitaire. Grâce à la coopération du Secrétaire d’Etat Thomas Dermine, nous pouvons élargir notre champ d’action puisqu’un certain nombre d’établissements scientifiques fédéraux participeront à cette opération.»

Sarah Lammens, directrice de la bibliothèque royale de Belgique (KBR), a ainsi confié que «même si nous connaissons nous-mêmes des difficultés, c’est vraiment le mot solidarité qui nous a guidés.»

Les musées participants comptent notamment la Villa Empain, le musée juif de Belgique, le musée belge de la Franc-Maçonnerie, le musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire, le musée des Instruments de musique, Bozar, le palais du Coudenberg, le Design Museum Brussels, le Choco-Story Brussels ou encore le musée des Égouts.

Des nocturnes

Des nocturnes dédiées aux étudiants auront lieu le 3 avril de 17h00 à 20h30 au CBBD (Centre belge de la Bande Dessinée), le 7 et le 14 avril de 16h00 à 19h00 au Train World et le 8 avril de 17h00 à 21h00 à la Villa Empain.

Les étudiants intéressés devront réserver leurs visites sur internet ou par téléphone en raison des mesures sanitaires. Ils devront de plus présenter une carte d’étudiant 2020-2021 valide à l’entrée.