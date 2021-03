Un retour à la vie normale ? Pas avant la fin de l’année, selon Marc Van Ranst

Sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche », le virologue Marc Van Ranst a douché les espoirs de nombreux Belges. Pour le professeur de la KU Leuven, il ne faut pas espérer un retour à la vie normale avant la fin de l’année 2021.

Les mesures actuelles seront en vigueur au moins jusqu’au 25 avril. Interrogé sur le plateau de RTL TVI sur le plan de déconfinement, le virologue Marc Van Ranst s’est montré très prudent. « Avancer des dates est très difficile, presque impossible. Même si ça permet de donner de l’espoir, ça peut être dangereux », a déclaré l’expert. D’après lui, il est préférable de fixer des objectifs chiffrés, comme le nombre d’hospitalisations ou d’infections.

La date du 1er mai pour la réouverture de l’horeca reste un objectif atteignable selon Marc Van Ranst. « Mais il faut que les chiffres soient bons », martèle-t-il.

Un long processus mais une note d’espoir

D’après le virologue flamand, un retour complet à la vie normale n’adviendra pas avant la fin de l’année. « Il n’y aura pas une date fixe, ce sera un processus. Et ça plus long que ce que les gens veulent », prévient-il. « On espère en novembre ou décembre. Ça continuera à être difficile, mais ce sera nettement plus normal que maintenant. »

Une note d’espoir toutefois en ce qui concerne les voyages à l’étranger : « Ce secteur est très important. Les gens ont envie de partir en vacances », note le spécialiste. « Et puis aujourd’hui, le variant britannique est presque omniprésent en Europe. Donc je pense bien que l’on pourra voyager cet été. »

Un avis partagé par le Premier ministre Alexander de Croo, également invité sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche ». D’après lui, les Belges devraient pouvoir partir en vacances cet été. « Au niveau européen, on est en train d’élaborer le certificat numérique pour rendre ces voyages possibles », précise le libéral. « On veut également qu’un test négatif soit l’équivalent d’un passeport vaccinal. C’est très important pour nous car tout le monde n’aura peut-être pas eu l’opportunité de se faire vacciner avant l’été ».

« Il est clair que l’été sera beaucoup agréable que le printemps », conclut le Premier ministre.