« Je dormais à côté de ma cousine quand mon père la violait » : Audrey Pulvar évoque de terribles souvenirs

Audrey Pulvar, ancienne chroniqueuse de l’émission « On n’est pas couché » et adjointe à la mairie de Paris, s’est exprimée sur les traumatismes qu’elle et ses cousines ont vécus, enfants. Son père, Marc Pulvar, a commis le pire en violant les cousines de la journaliste.

Marc Pulvar, grande figure du syndicalisme martiniquais décédé en 2008, est accusé d’avoir été un « pédocriminel » par trois femmes de sa famille, les cousines de sa fille Audrey. Lorsque Karine Mousseau, Barbara Glissant et Valérie Fallourd, les victimes du prédateur sexuel, en ont parlé publiquement en février, Audrey Pulvar avait réagi. Elle indiquait avoir « été mise au courant des crimes commis » par son père « il y a une vingtaine d’années quand mes cousines nous en ont parlé ».

« Cela a été un choc très profond pour mes proches et moi. Tant qu’elles ne souhaitaient pas s’exprimer publiquement, ce n’était pas à nous, à moi, de nous substituer à leur parole de victimes », ajoute l’adjointe à la mairie de Paris et tête de liste aux régionales en Ile-de-France. « Elles sont en mesure et ont décidé de le faire aujourd’hui : je les soutiens pleinement et admire leur courage. Je souhaite qu’elles soient entendues et que leur parole soit respectée », poursuit l’ancienne journaliste.

« Mon père est un monstre »

Audrey Pulvar s’est de nouveau exprimée là-dessus ce samedi, sur BFMTV, évoquant des souvenirs très lourds à porter. « Un certain nombre de faits se sont produits quand nous étions en vacances. J’avais cinq ou six ans, ma cousine en avait six ou sept », se souvient la journaliste. « Le soir, on dormait sous une tente de camping, sur des lits de camp. Je sentais bien qu’il se passait des choses anormales, qu’il y avait un climat très malsain, mais je ne savais pas mettre des mots… En réalité, je dormais à côté de ma cousine pendant que mon père la violait. »

Un traumatisme qui a bien évidemment laissé des traces. Pour Audrey Pulvar, ça a été des « années d’interrogations et de cauchemars ». « J’ai dit que mon père était un monstre. Quand on est l’enfant d’un monstre, on se demande si on est un monstre soi-même », a-t-elle déclaré face à Apolline de Malherbe. « La douleur traverse les générations. »