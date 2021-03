Des « gènes zombies » se réveillent dans notre cerveau après la mort

Que se passe-t-il après la mort ? Cette question tourmente l’humanité depuis des millénaires. Quand le cœur cesse de battre, tout s’arrête ? Loin de là, affirment les chercheurs de l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC). Ces scientifiques viennent de démontrer que certains « gènes zombies » s’activent dans le cerveau après la mort.

« La plupart des études avancent que l’activité cérébrale s’arrête lorsque le cœur cesse de battre. Or, il n’en est rien », assure le professeur de l’Université de l’Illinois Jeffrey Loeb, co-auteur d’une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Avec son équipe de chercheurs, ils sont parvenus à examiner l’activité cellulaire des tissus du cerveau humain après la mort. Ils ont observé qu’un certain type de cellules, les cellules gliales, restent actives plus de 24 heures après le décès. Et cela va encore plus loin : leur activité génétique s’intensifie et ces cellules grandissent dans des « proportions gargantuesques ».

Pour arriver à ce constat, les scientifiques ont examiné des échantillons de tissus prélevés sur des patients lors de chirurgies cérébrales, simulant ainsi ce qu’il se passe après la mort.

« Pas une surprise »

« Ces ‘gènes zombies’ sont spécifiques à un type de cellule: les cellules inflammatoires, aussi appelées cellules gliales », expliquent les auteurs de l’étude. « Durant de nombreuses heures après la mort, ces cellules se développent. Il leur pousse de longs appendices, comme de très grands bras. »

UIC / J. Loeb

Toutefois, cette découverte inédite n’a pas vraiment surpris les chercheurs. « Ce n’est pas étonnant puisque le travail de ces cellules est précisément de nettoyer les choses après une lésion cérébrale, comme un manque d’oxygène ou un AVC », détaille Jeffrey Loeb, responsable de la neurologie à la faculté de médecine de l’UIC. Autrement dit, leur rôle est d’aider les autres cellules cérébrales à remplir leur fonction et reliant les neurones entre eux.

Cette découverte n’a peut-être rien d’inattendu, néanmoins ses implications sont très importantes, souligne le professeur. « Nos résultats seront nécessaires dans la recherche sur les tissus cérébraux, qui jusqu’alors ne prenait pas en compte les changements de l’activité génétique post-mortem », précise-t-il. Ces recherches visent, entre autres, à trouver des remèdes à différents troubles neurologiques tels que l’autisme, la schizophrénie ou encore la maladie d’Alzheimer.