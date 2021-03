De nouvelles révélations accablent Christian Quesada, tout juste sorti de prison

Condamné en avril 2020 pour pédopornographie, l’ancien candidat des « 12 Coups de midi » Christian Quesada vient de sortir de prison. Guillaume Genton, chroniqueur dans « Touche pas à mon poste », a révélé des nouveaux détails glaçants de l’affaire.

Emprisonné depuis 2019 à Bourg-en-Bresse, Christian Quesada a bénéficié d’une remise de peine et vient d’être libéré. L’ex-star des jeux télévisés avait été condamnée à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques. Des milliers d’images et vidéos compromettantes de mineurs et d’enfants subissant des viols et agressions sexuelles avaient été retrouvées sur ses ordinateurs par les enquêteurs.

« Ça va plus loin que ça »

Sur le plateau de « Touche Pas à Mon Poste », sa libération a choqué chroniqueurs et invités. « Ce qu’a fait Christian Quesada est infâme et abject », a tranché Guillaume Genton. Le chroniqueur affirme avoir eu accès au dossier judicaire et y avoir vu « des choses immondes, vraiment horribles. »

« On pensait qu’il détenait « juste » des images de mineurs, mais ça va beaucoup plus loin que ça », explique-t-il. « Il y a de la manipulation, des fausses identités. Il prenait des photos de jeunes mineurs à leur insu dans la rue pour se masturber après. Il échangeait les images avec d’autres gens, il les regardait avec des personnes… » a-t-il énuméré.

« Il fixait les tarifs »

Et Christian Quesada ne s’arrêtait pas là. « Il se faisait passer pour une jeune femme en demandant à des mineurs de leur envoyer des photos de leur poitrine, pour après leur promettre une rencontre avec quelqu’un de connu de télé, en l’occurrence Christian Quesada », poursuit Guillaume Genton. « Il fixait une grille de tarifs : pour mater c’est 100 balles, pour toucher c’est 200 balles, pour faire l’amour c’est 300 balles. »

Condamné en avril 2020 à trois ans de prison, Christian Quesada a également écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire (avec 3 ans d’emprisonnement en cas de non-respect) et une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

