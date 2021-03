Un nouveau témoignage accablant contre Patrick Poivre d’Arvor: « Ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche ? »

L’écrivaine Alessandra Fra a croisé à plusieurs reprises Patrick Poivre d’Arvor ces dernières années.

Dans une interview pour Closer publiée vendredi, l’écrivaine Alessandra Fra a, à son tour, accusé Patrick Poivre d’Arvor d’agression sexuelle. L’hebdomadaire people raconte que tout a commencé en 2005, alors qu’Alessandra Fra, alors âgée de 22 ans, contacte PPDA après avoir été bouleversée par la lecture de son bouquin « Elle n’était pas d’ici », qui évoque le suicide de sa fille Solène.

« Je tombe amoureuse de lui. Mais je visais un amour sans sexe, une relation intellectuelle. On continue à échanger des petits mots. Il sent bien que je suis réceptive. A la rentrée, le 15 septembre, il m’invite au JT. J’accepte… », commence l’écrivaine.

C’est après ce passage au JT que la situation dérape. « On quitte la loge, il me demande de garder le silence alors qu’il n’y a plus un chat et ouvre la porte d’un escalier de secours entre le 1er et le 2ème étage. J’imagine qu’on va rejoindre son véhicule et partir dîner… En haut des marches, il se jette sur moi, dégrafe mon soutien-gorge, glisse sa main dans ma culotte et m’embrasse sur la bouche. C’est mon premier baiser.. », se souvient Alessandra Fra. Choquée, l’écrivaine a tenté de repousser le présentateur, qui lui lancera finalement. « Ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche ? ».

« Vous me faites peur »

Quelques mois plus tard, Alessandra Fra accepte une nouvelle invitation de PPDA. L’occasion de mettre les choses au point, pense-t-elle. « Il est horriblement tendu, hurle de rage et nie tout (…). Comme il a compris que le sexe, c’est hors de question, il veut que je parte… Moi, je veux absolument qu’il explique ses gestes ; lui, prétend que je cherche le scandale (…) J’ai un début d’explication, donc je me lève pour partir. Et là, il fonce sur moi et pose ses mains autour de ma gorge. De longues secondes, je me débats. Je lui dis ‘Vous me faites peur’, il me répond ‘Tant mieux !' ».

PPDA et Alessandra Fra se sont finalement rencontrés une nouvelle fois quelques années plus tard. Une ultime rencontre qui ne s’est pas mieux passé que les précédentes. Alessandra Fra assure en effet que PPDA s’est « immédiatement déshabillé », avant de « brandir son sexe » et de devenir « très vulgaire ». « C’est violent, mais il ne m’a pas violée. J’ai dit non et, malgré tout, il a respecté mon non », poursuit l’écrivaine qui a décidé de prendre la parole après avoir été « scandalisée » par l’interview de PPDA dans Quotidien le 8 mars dernier.