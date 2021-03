Pierre Menès ne sera plus aux commentaires de FIFA 22

Depuis la diffusion dimanche du reportage « Je ne suis pas une salope », les tuiles s’enchaînent pour Pierre Menès. Mis en cause dans plusieurs affaires d’agressions sexuelles, le commentateur sportif a été évincé du jeu vidéo FIFA, auquel il prêtait sa voix. Canal+ n’a pas encore pris ses distances avec le journaliste.

Comme nous vous l’expliquions il y a quelques jours, Pierre Menès se retrouve au beau milieu d’une affaire ô combien actuelle, puisqu’elle traite du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Par le biais de son documentaire « Je ne suis pas une salope », la journaliste Marie Portolano a dénoncé les faits qu’elle et ses consœurs ont pu subir au sein de ses rédactions majoritairement masculines.

Le commentateur sportif est visé par plusieurs affaires d’agressions sexuelles, dont il a essayé de se défendre lundi dans « Touche pas à mon poste », faisant tout de même preuve de remords. Mais sa prestation n’a pas suffi à effacer ses propos, graves, qui avaient d’ailleurs été censurés par Canal+ qui diffusait le documentaire, sans doute pour le protéger.

FIFA a tranché

Pas question pour EA Sport de protéger le journaliste, qui ne sera plus aux commentaires de FIFA 22. « Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22, ni dans les versions ultérieures du jeu », a indiqué l’éditeur américain.

Le géant du gaming précise tout de même qu’il est difficile de le retirer de la version actuelle du jeu, mais qu’une solution existe: « Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. »

Reste à savoir qui sera là pour remplacer Pierre Menès dans la version de 2022, mais beaucoup d’internautes réclament d’ores et déjà une voix féminine pour symboliser une avancée dans ce combat.