Kim Cattrall revient dans la série bling bling Filthy Rich

L’inoubliable Samantha Jones de Sex and The City est de retour sur le petit écran dans cette série aux allures de Dynastie, disponible dès aujourd’hui sur Disney+. On l’avoue, c’est un petit plaisir coupable…

Tout le monde envie le riche couple Monreaux, à la tête d’une chaîne de télé catholique et parents de deux beaux enfants, fruits de leur amour sans faille. Mais quand Eugene meurt dans le crash de son jet privé, sa femme Margaret (Kim Cattrall) apprend qu’il avait trois enfants illégitimes ! Trois jeunes adultes issus d’un milieu social totalement différent et qui comptent bien réclamer leur part d’héritage. Margaret va tout faire pour sauver les apparences et son empire.

Soap opera

Kim Cattrall vaut à elle seule qu’on s’attarde sur cette série bling bling qui a malheureusement été annulée après une seule saison (à cause des coûts de production élevés liés à la Covid 19). L’actrice de 64 ans n’a rien perdu de sa prestance et de son humour. Elle incarne parfaitement cette matriarche prête à toutes les bassesses pour préserver ses biens.

Filthy Rich (traduisez « bourrés de fric »), remake d’une série néo-zélandaise du même nom, est un soap opera assez classique aux allures de Dynastie, où tous les coups sont permis. Rien de nouveau sous le soleil mais la série est assez addictive et a pour mérite de mettre en avant une femme de pouvoir d’âge mûr.