Deux candidats de « Koh-Lanta, les armes secrètes » en couple

Vivre ensemble sur la même île pendant plusieurs semaines, cela rapproche! Closer rapporte que deux aventuriers de la tribu jaune, Thomas et Myriam, sont en couple depuis leur retour en France. Ceux-ci se seraient rapprochés tout le long du programme, avant d’officialiser leur relation après l’émission.

Comme chaque vendredi, nous retrouverons ce soir les aventuriers de Koh-Lanta, qui continuent de survivre sur leurs îles désertes respectives du mieux qu’ils peuvent. Et on peut dire que sur le campement de l’équipe jaune, les aventuriers font mieux que survivre et noueraient même des liens très forts.

En effet, Closer révèle que Thomas et Myriam sont en couple depuis leurs retours du tournage de Koh-Lanta. Ceux-ci fileraient le parfait amour, malgré les 450 kilomètres qui séparent leurs villes respectives. Le métier du jeune homme de 37 ans est un atout, puisqu’il est chauffeur-routier et peut donc faire des trajets entre ses Yvelines et la région lyonnaise.

Si les deux amants se sont rapprochés durant le tournage, Thomas était pourtant en couple depuis un an avec sa compagne. C’est d’ailleurs cette dernière qu’il avait choisie comme contact privilégie. Reste à voir donc si la complicité née à l’écran se traduira en couple durable, ce qui est déjà arrivé par le passé. On ne manquera pas de noter chacun des rapprochements entre les deux apprentis Robinson.