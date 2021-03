Voici pourquoi Keanu Reeves assure ses propres cascades lors des tournages de « John Wick »

Ce 25 mars à 20h30, RTL diffuse le troisième film de la saga « John Wick » intitulé « John Wick Parabellum ». L’occasion d’en apprendre un peu plus sur Keanu Reeves, l’interprète de John Wick. Un acteur dont le capital sympathie n’a cessé de grimper chez les fans depuis plusieurs années.

Et ce n’est pas cette petite anecdote de tournage qui devrait plomber sa notoriété. Allociné a en effet révélé que Keanu Reeves réalisait une grande majorité de ses cascades lors du tournage des films de la saga « John Wick ». Un chiffre qui est grimpé à 98% des cascades pour « John Wick Parabellum »!

Pour ce tournage, l’acteur de 56 ans s’est entraîné intensivement durant cinq mois à la maîtrise des arts martiaux (kung-fu, wushu, Pencak-Silat). Un entraînement qui s’ajoute aux quatre mois d’apprentissage intensif du jiu-jitsu lors du tournage du second volet de la saga! « Parfois, je me disais que j’avais du mal à m’entraîner à cause de mon âge, mais je me suis rendu compte que j’aurais eu du mal même si je n’avais pas 54 ans parce qu’il y a énormément d’action dans Parabellum », confiait Keanu Reeves en 2019.

Quant à la raison qui pousse l’acteur à réaliser autant de cascades personnellement, elle est très simple. L’interprète de John Wick souhaite simplement « conserver la tension émotionnelle d’une scène. Pas de coupures cascades. C’est toute la philosophie », confie-t-il.

Le quatrième volet de la saga John Wick est attendu dans les salles obscures en mai 2022 aux Etats-Unis.