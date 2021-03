VIDEO. Une mini-éolienne à un prix abordable créée par une start-up danoise

L’énergie éolienne est généralement produite par des gigantesques turbines sur terre ou au beau milieu de la mer. Mais une start-up danoise a mis au point une version miniature de cet engin, qu’elle souhaite désormais démocratiser à un prix réduit via une campagne Kickstarter.

KiteX a le projet fou de lancer une mini-éolienne qui serait abordable auprès des particuliers, qui serait portable et qui serait installée en 15 minutes top chrono. Cet engin ne pèse que 10 kilos et est stabilisée par trois haubans attachés à des sangles en nylon. Lorsqu’il est assemblé, il mesure quatre mètres de diamètres et quatre mètres de haut.

Nommé le « Wind Catcher », cet appareil existe en version 200 watts pour un vent de 5,5 m/s et un autre à 600 watts pour un vent de 8m/s. Cela permettrait par exemple de charger un ordinateur portable ou un mini-frigo pour la version light, et la batterie d’un vélo électrique ou une cafetière électrique pour la version plus puissante.

Une campagne Kickstarter

La campagne Kickstarter de la start-up demande 994€ pour la version light, et 1.344€ pour l’autre modèle. Cette éolienne est donc plus puissante que n’importe quel panneau solaire portable, mais a également ses inconvénients comme le bruit et le besoin d’un minimum de vent (4m/s). « Les panneaux solaires fournissent environ 25 watts par kilo contre 60 watts par kilo avec le Wind Catcher », expliquent les Danois.