Moundir de Koh-Lanta placé en réanimation après avoir attrapé le coronavirus

Quelques jours après avoir attrapé la Covid-19, Moundir Zoughari, révélé en 2003 lors de son passage dans Koh-Lanta, a été placé en réanimation.

Hospitalisé le 23 mars dernier après avoir attrapé la Covid-19, l’état de Moundir continue de se dégrader. Inès, sa femme, a en effet annoncé sur Instagram que l’ancien candidat de Koh-Lanta avait été placé il y a quelques heures en réanimation. « Aujourd’hui, pour mon mari, on ne parle plus d’hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t’aime », a-t-elle écrit ce mercredi soir.

Quelques heures plus tard, elle publiait un autre message encore plus inquiétant. « Moundir se bat les amis. Son état se détériore mais c’est un guerrier, un homme patient et bienveillant. Il va y arriver avec l’aide de Dieu. Donnez-lui la force ».

« Il ne lâchera rien »

Après avoir reçu d’innombrables messages, Inès a précisé que son mari était « au courant du soutien » qu’il recevait. « Il vous embrasse et vous dit qu’il ne lâchera rien et qu’il ne vous lâchera pas non plus », ajoute-t-elle.

Dans un message publié mercredi soir sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart a également eu une pensée pour Moundir. « Je pense à toi mon ami Moundir, touché par le Covid. Je t’ai bien reconnu quand je t’ai parlé hier soir, focus et combatif. Je t’embrasse ».